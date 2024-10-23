Путь UPG: как сеть АЗК поставляет высококачественное топливо в Украину

Какой путь преодолевает топливо перед тем, как попасть в бак авто? 24 Канал попытался исследовать это и обратился к одному из лидеров рынка – национальной сети АЗК UPG.

В компании рассказали, как сегодня устроена их логистическая цепочка от производителя до конечного потребителя в Украине. Оказывается, это многоэтапный процесс с четким алгоритмом действий, где все зависит от страны происхождения продукта. Цель же остается единственной – держать высокую планку качества, за которую бренд отвечает собственным именем.

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Все нефтепродукты, перечень которых можно увидеть на черно-зеленых стелах UPG, импортируются непосредственно от производителей – с высокотехнологичных заводов в США и Германии. Чтобы топливо попало в топливные резервуары АЗК, компания привлекает исключительно собственную логистику: крупнейший в стране парк топливовозов и железнодорожных цистерн, а также терминалы для хранения и перевалки нефтепродуктов в соседней Польше – неоспоримое преимущество компании.

Наличие у UPG такого инфраструктурного ресурса в свое время вызвало настоящий резонанс. Для сети АЗК такой смелый шаг открыл возможность бесперебойно поставлять топливо в Украину и не зависеть от внешних и внутренних факторов. И не только это – собственный логистический ресурс позволяет удерживать стабильную и лояльную ценовую политику.

А теперь обо всем по порядку.

Фото: пресс-офис UPG

Дизель доставляют из-за океана

Путь дизеля в Украину сложный и интересный, его UPG импортирует из Соединенных Штатов Америки. Такой опыт стал абсолютно уникальным, если не сказать больше – настоящим прорывом, который осуществила компания на рынке. Уже с первых поставок стало понятно, что новое направление является перспективным. Продукты американского производства полностью соответствуют критериям качества сети, а спрос, постоянно на них растет среди автолюбителей, – лучшее тому подтверждение.

Посчитаем вместе все логистические этапы, а соответственно и точки контроля качества, которые проходит дизель перед тем, как попасть в топливно-распределительную колонку на АЗК.

Сначала океан

Первый шаг, с которого открывается долгий путь топлива, начинается с самого важного – уверенности в его высоком качестве, ведь компромиссов для UPG быть не может. И делается он еще в США, где морской инспектор сети отправляет первые пробы дизеля в независимую лабораторию. Если высокие стандарты продукта, заявленные производителем, подтверждены, его отгружают на танкер вместимостью 100 000 тонн. Затем дизель путешествует через Атлантический океан в порт Роттердам. Оттуда уже меньшими танкерами направляется к собственному морскому терминалу компании в польском городе Свиноуйсьце. И это еще одна точка контроля качества – уже в европейских лабораториях. Далее топливо в небольших баржах плывет к речному терминалу UPG в Щецине.

Фото: пресс-офис UPG

Затем по суше

Когда волны стихают, открывается сухопутный путь дизеля в Украину: сначала по железной дороге, а затем по автомагистралям. Еще на границе часть топлива из собственных железнодорожных цистерн переливается в топливовозы, задача последних – доставить продукт в Украину. Качество и здесь контролируется. Перед тем, как разъехаться по сети АЗК, дизель еще раз исследуют в собственной, аккредитованной по международному стандарту, лаборатории. Проверяются пломбы на транспорте, а уже потом тщательно изучаются пробы.

И только после всего этого топливо отпускают в продажу.

Стоит сказать, что даже во время активной фазы войны UPG масштабируется. И речь не только о постоянных инвестициях в собственную логистику и строительство новых ультрасовременных АЗК – расширяется и продуктовый пакет. Недавно компания запустила продажу премиального дизеля – upgDIESEL также американского происхождения. Топливо имеет улучшенные свойства благодаря добавлению моющего компонента в его состав. Его основным преимуществом является бережное очищение форсунок авто, что гарантирует двигателю стабильную и равномерную работу. Кроме того, современные присадки являются весомым шагом в направлении экологичности дизтоплива.



Фото: пресс-офис UPG

Бензин завозят из Германии

Путь бензина в АЗК сети UPG короче, ведь пролегает непосредственно из Европы.

А-95, upg95 и высокооктановый upg100 поставляются с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Германии. Отсюда продукт загружается в железнодорожные цистерны и направляется в Украину. Стоит отметить, что премиальное топливо едет в отдельных, специально закупленных компанией, емкостях. Бензины поступают в продажу, как и дизельное топливо, только после окончательного подтверждения каждого параметра качества в собственной сертифицированной лаборатории UPG.

Фото: пресс-офис UPG