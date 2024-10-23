У компанії розповіли, як сьогодні влаштовано їхній логістичний ланцюг від виробника до кінцевого споживача в Україні. Виявляється, це багатоетапний процес з чітким алгоритмом дій, де все залежить від країни походження продукту. Мета ж залишається єдиною – тримати високу планку якості, за яку бренд відповідає власним іменем.

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Усі нафтопродукти, перелік яких можна побачити на чорно-зелених стелах UPG, імпортуються безпосередньо від виробників – з високотехнологічних заводів у США та Німеччині. Щоб пальне потрапило до паливних резервуарів АЗК, компанія залучає виключно власну логістику: найбільший у країні парк паливовозів і залізничних цистерн, а також термінали для зберігання та перевалки нафтопродуктів у сусідній Польщі – беззаперечна перевага компанії.

Наявність у UPG такого інфраструктурного ресурсу свого часу викликала справжній резонанс. Для мережі АЗК такий сміливий крок відкрив можливість безперебійно постачати пальне в Україну та не залежати від зовнішніх і внутрішніх факторів. І не лише це – власний логістичний ресурс дозволяє утримувати стабільну та лояльну цінову політику.

А тепер про все по черзі.

Фото: пресофіс UPG

Дизель доставляють з-за океану

Шлях дизеля в Україну складний та цікавий, його UPG імпортує зі Сполучених Штатів Америки. Такий досвід став абсолютно унікальним, якщо не сказати більше – справжнім проривом, який здійснила компанія на ринку. Вже з перших поставок стало зрозуміло, що новий напрям є перспективним. Продукти американського виробництва повністю відповідають критеріям якості мережі, а попит, що постійно на них зростає серед автолюбителів, – найкраще тому підтвердження.

Порахуймо разом всі логістичні етапи, а відповідно й точки контролю якості, які проходить дизель перед тим, як потрапити до паливно-розподільчої колонки на АЗК.

Cпочатку океан

Перший крок, з якого відкривається довгий шлях пального, починається з найважливішого – упевненості в його високій якості, адже компромісів для UPG бути не може. І робиться він ще у США, де морський інспектор мережі відправляє перші проби дизеля до незалежної лабораторії. Якщо високі стандарти продукту, заявлені виробником, підтверджено, його відвантажують на танкер місткістю 100 000 тонн. Потім дизель мандрує через Атлантичний океан до порту Роттердам. Звідти вже меншими танкерами прямує до власного морського терміналу компанії у польському місті Свіноуйсьце. І це ще одна точка контролю якості – вже у європейських лабораторіях. Далі пальне у невеликих баржах пливе до річкового терміналу UPG у Щецині.

Фото: пресофіс UPG

Потім сушею

Коли хвилі стихають, відкривається сухопутний шлях дизеля в Україну: спочатку залізницею, а потім автомагістралями. Ще на кордоні частина пального із власних залізничних цистерн переливається до паливовозів, завдання останніх – доставити продукт в Україну. Якість і тут контролюється. Перед тим, як розʼїхатися мережею АЗК, дизель ще раз досліджують у власній, акредитованій за міжнародним стандартом, лабораторії. Перевіряються пломби на транспорті, а вже потім ретельно вивчаються проби.

І лише після всього цього пальне відпускають у продаж.

Варто сказати, що навіть під час активної фази війни UPG масштабується. І мова не лише про постійні інвестиції у власну логістику та будівництво нових ультрасучасних АЗК – розширюється й продуктовий пакет. Нещодавно компанія запустила продаж преміального дизеля – upgDIESEL також американського походження. Пальне має покращені властивості завдяки додаванню миючого компоненту до його складу. Його основною перевагою є дбайливе очищення форсунок авто, що гарантує двигуну стабільну та рівномірну роботу. Крім того, сучасні присадки є вагомим кроком у напрямку екологічності дизпалива.



Фото: пресофіс UPG

Бензин завозять з Німеччини

Шлях бензину до АЗК мережі UPG коротший, адже пролягає безпосередньо з Європи.

А-95, upg95 та високооктановий upg100 постачаються з нафтопереробних заводів, розташованих у Німеччині. Звідси продукт завантажується у залізничні цистерни та прямує до України. Варто зазначити, що преміальне пальне їде в окремих, спеціально закуплених компанією, ємностях. Бензини надходять у продаж, як і дизельне пальне, лише після остаточного підтвердження кожного параметру якості у власній сертифікованій лабораторії UPG.

Фото: пресофіс UPG