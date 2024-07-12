Рискуют собственной жизнью: как четвероногие саперы разминируют деоккупированные территории

Служебные собаки Госпогранслужбы разминируют территории, которые когда-то были подконтрольны оккупантам. Кинологи со своими собаками работают каждый день, работа должна быть слаженная, мотивированы должны быть оба.

Никакие технические устройства не сравнятся с ощущением собаки, часто не помогают даже миноискатели. Служебные четвероногие друзья также сопровождают наряды во время патрулирования, рискуя собственной жизнью, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как собаки разминируют деоккупированные территории

Кинолог Роман вместе со своим подопечным Зевсом проводят занятия в посеченном от вражеских обстрелов ангаре. Они ищут взрывоопасные предметы. О находке пес сообщает "тихонько". Подобные занятия со своими напарниками пограничники проводят постоянно.

Нет такого, что у нас собачка один день в вольере, второй день тренируется. Она постоянно находится в тренировке,

– отметил начальник отделения кинологического обеспечения и противоминной деятельности.

Оккупанты заминируют дома, поля, дороги, посадки и поля. Поэтому пограничники пытаются как можно быстрее и подробнее разминировать деоккупированные территории. Они отметили, что никакие технические устройства не сравнятся со способностями четвероногих помощников.

Враг очень быстро совершенствуется, много появляется новой взрывчатки, модернизаций, модификаций. Миноискатель и различные вспомогательные средства не всегда помогают. Обоняние собаки ты никогда не обманешь. То есть когда собака слышит тротил, пластид, она всегда на него среагирует,

– отметил начальник отделения кинологического обеспечения и противоминной деятельности.

Пограничник рассказал, что настоящий успех заключается в мотивированности и собаки, и инспектора-кинолога.

Одна из важнейших задач служебных собак – сохранить жизнь и здоровье и самих пограничников. Для этого они сопровождают наряды во время патрулирования.

Военнослужащий кинолог идет впереди наряда, проверяет местность или дорогу на взрывоопасные предметы для предотвращения ранения, или гибели военнослужащих,

– отметил начальник отделения кинологического обеспечения и противоминной деятельности.

К сожалению, случаются и трагические случаи с гражданскими, когда люди, не зная угрозы, идут на свои земельные участки и травмируются из-за мин, которые оставил наш враг.

Хотя мы устанавливаем минные показатели, но люди их игнорируют, иногда просто не видят,

– добавил начальник отделения кинологического обеспечения и противоминной деятельности.