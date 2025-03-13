На фоне условий Путина о прекращении огня: как США могут усилить Украину

Россия выдвинула требования о приостановлении войны в Украине. США могут предоставить Украине новую поддержку.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала отметил, что министр финансов США Скот Бессент высказывался относительно санкций предыдущей администрации. Он утверждал, что максимальная планка экономического давления предыдущей администрации США достигала отметки 6 – 7 баллов по десятибалльной шкале.

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Нынешняя администрация якобы способна оказывать экономическое давление на Россию по шкале на 10 баллов.

Что может помочь Украине

"Экономические санкции имеют накопительный эффект, и для того, чтобы они на самом деле стали болезненными для России, нужно определенное время. Есть ли у нас то время, даже при условии, что Дональд Трамп будет решителен во внедрении определенных экономических факторов влияния на Россию? Думаю, что времени у нас не много, а значит, решение нужно искать в несколько иной плоскости", – сказал Владислав Селезнев.

Он добавил, что таким решением может стать возвращение к ленд-лизу. Республиканцы в свое время были инициаторами законопроекта о передаче на возмездной основе вооружения, военной техники и боеприпасов для Украины из американских запасников. Эта опция не сработала – работали другие программы, и они не в полной мере обеспечивали все потребности Украины.

Сейчас мы понимаем, что нам не хватало оружия. Начиная от событий лета – осени 2022 года, когда мы громили россиян на юге нашей страны, в частности на территории Херсонской области,

– сказал Владислав Селезнев.

Он добавил, что с такими же проблемами столкнулись во время проведения масштабной контрнаступательной операции на юге Запорожской области в следующем году, летом 2023 года.

Важно! Спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сейчас в Москве. Он ведет переговоры с российскими властями. Дональд Трамп сказал на пресс-конференции, что хочет увидеть стремление Москвы к прекращению огня в Украине.

Он отметил, что и сейчас Украине серьезно не хватает различных образцов вооружения, военной техники и боеприпасов для того, чтобы противостоять врагу. Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя, – это фактор ресурсов.

"Та сторона, которая имеет достаточно ресурсов, имеет успех на поле боя. И здесь, конечно, я все же ставлю на военно-техническую поддержку", – подытожил Селезнев.

Напомним, что Россия уже выдвинула условия о приостановке огня в Украине.