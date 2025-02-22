Такое мнение высказал в эфире 24 Канала юрист и блогер Марк Фейгин. Он заявил, что без Украины мира не достичь, а подобные заявления могут лишь свидетельствовать о фиктивности соглашений. Украина и ее армия не согласятся на такие предложения.

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"Если же речь идет о том, что США полностью прекратят поддержку Украины – это уже другой уровень ответственности. Конгресс США не менял своего решения и продолжает поставлять военную помощь. Если Америка действительно собирается отказаться от поддержки Украины, пусть заявит об этом официально", – сказал Марк Фейгин.

Интересно! Президент США Дональд Трамп, после заявлений о 350 миллиардах долларов помощи Украине, озвучил новую цифру - менее 100 миллиардов.

Он добавил, что похожая ситуация была во Вьетнаме, когда в 1960-х годах это привело к победе коммунизма в Юго-Восточной Азии.

Пока же нет никакого плана, кроме капитуляции Украины. Если речь идет именно об этом, никто не согласится – ни Украина, ни страны Европы, которые прекрасно понимают последствия. Это желание только Трампа и Путина,

– отметил Марк Фейгин.

Он отметил, что если в России Путин принимает решение единолично, то в США ситуация другая. Фейгин подытожил, что если ситуация будет складываться так, что интересы Украины не будут учтены, то такие "мирные соглашения" не отличаются от предыдущих – они не предлагают реальных решений, а лишь предусматривают капитуляцию Украины. Впрочем, в 2025 году такой сценарий невозможен.