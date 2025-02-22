Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу юрист і блогер Марк Фейгін. Він заявив, що без України миру не досягти, а подібні заяви можуть лише свідчити про фіктивність угод. Україна та її армія не погодяться на такі пропозиції.

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"Якщо ж ідеться про те, що США повністю припинять підтримку України – це вже інший рівень відповідальності. Конгрес США не змінював свого рішення і продовжує постачати військову допомогу. Якщо Америка справді збирається відмовитися від підтримки України, хай заявить про це офіційно", – сказав Марк Фейгін.

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Він додав, що схожа ситуація була у В'єтнамі, коли в 1960-х роках це призвело до перемоги комунізму в Південно-Східній Азії.

Поки ж немає жодного плану, окрім капітуляції України. Якщо йдеться саме про це, ніхто не погодиться – ні Україна, ні країни Європи, які чудово розуміють наслідки. Це бажання лише Трампа й Путіна,

– зауважив Марк Фейгін.

Він наголосив, що якщо в Росії Путін ухвалює рішення одноосібно, то в США ситуація інша. Фейгін підсумував, що якщо ситуація складатиметься так, що інтереси України не будуть враховані, то такі "мирні угоди" не відрізняються від попередніх – вони не пропонують реальних рішень, а лише передбачають капітуляцію України. Утім, у 2025 році такий сценарій неможливий.