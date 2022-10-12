Пентагон разберется: Байден не признался, как ответит на применение Россией ядерного оружия

Джо Байден заявил, что не верит в то, что Владимир Путин пойдет на применение ядерного оружия. В то же время даже угрозы российского диктатора имеют дестабилизирующий эффект и глава США предупредил о возможных ошибках в суждениях, которые могут возникнуть.

Об этом Байден сказал в комментарии американским журналистам. Хотя еще на прошлой неделе он предупредил, что риск ядерного "Армагеддона" достиг наивысшего уровня со времен Кубинского ракетного кризиса.

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Байден на вопрос корреспондента, будет ли использовать российский лидер тактическое ядерное оружие, ответил, что не думает, что Путин это сделает.

Я считаю, что для него безответственно говорить об этом, идея о том, что мировой лидер одного из крупнейших ядерных государств мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине,

– добавил президент США.

По его словам, угрозы Путина могут привести к просто ужасающему результату.

"И не потому, что кто-то намерен превратить это в мировую войну или что-то другое, но как только вы используете ядерное оружие, ошибки, которые могут быть сделаны, просчеты, кто знает, что произойдет", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что на самом деле российский диктатор не может продолжать безнаказанно говорить об использовании тактического ядерного оружия , словно это рациональный поступок. Ошибки случаются.

Каков может быть ответ США на применение Россией ядерного оружия

Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы. Но он сказал, что Министерство обороны заранее разработало непредвиденные ситуации , если этот сценарий реализуется.

Можно ли как-то узнать подготовку России к ядерному удару

Руководитель Центра правительственной связи Великобритании заявил, что нет гарантий, что Запад увидит приготовление России. Речь идет о вероятной подготовке Кремля к ядерному удару. Соответствующую информацию сообщил 11 октября Джереми Флемминг. Он также пояснил, что Россия является единственной страной, позволяющей говорить о ядерном оружии.

Россия – единственная страна, которая говорит об использовании ядерного оружия, и я должен сказать, что это чрезвычайно опасно.

– заявил Джереми Флемминг.

По его данным, Западу с союзниками удастся заметить вероятную подготовку России к предполагаемому ядерному удару. Однако, по словам Флемминга, в этом никогда нет никаких гарантий.

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