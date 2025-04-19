США не могут прямо запретить вступление Украины в НАТО, однако тормозят этот процесс хитрым способом

Самое важное – чтобы Украина не отказалась от курса на вступление в НАТО. США во время переговоров оказывают давление, чтобы Киев самостоятельно отказался от этой идеи.

Об этом заявил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала. Он добавил, что США понимают: консенсуса в НАТО об отмене решения Бухарестского саммита 2008 года, когда впервые было решено присоединить к ПДЧ Альянса Украину и Грузию, не будет.

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"Им нужно не только отменить решение Вашингтонского саммита о неотвратимости вступления в НАТО, но и аннулировать первое решение Бухареста 2008 года. Но безусловного консенсуса среди 32 стран не будет. Так, США, Венгрия и Словакия, возможно, проголосуют "аж бегом" за эту отмену. Но остальные страны вряд ли так однозначно согласится", – сказал Юрий Романюк.

Ситуация может вскоре измениться

Он также отметил, что за такую отмену не проголосуют ни Польша, ни страны Балтии. Возможно, даже скандинавские государства займут четкую и принципиальную позицию. Трамп не сможет достичь консенсуса в этом вопросе.

Романюк добавил, что Украине важно выстоять полтора года – до промежуточных выборов в США. Республиканцы могут проиграть и Конгресс, и Сенат, а демократы получат большинство в Сенате. Тогда они не позволят Трампу уничтожать экономику США и мира таможенными войнами и заставлять Украину к капитуляции.

Как Украина должна отреагировать на заявление о Крыме

Он считает, что важнейшим заявлением Дональда Трампа за последние сутки стала его готовность признать Крым российским. Если Трамп действительно это сделает, Украина должна немедленно разорвать дипломатические отношения с США.

Если США не хочет принимать нас в НАТО, не дает гарантий безопасности, не посылает войска в Украину, заставляет европейских партнеров сокращать военную помощь, не хочет предоставлять и продавать оружие, не предусматривает средств на 2025 и 2026 годы в своем бюджете, не предоставляет никакой помощи и принуждает к капитуляции, а еще признает Крым российским – это уже явно враждебные действия,

– заявил Романюк.

Он добавил, что в случае, если президент США действительно признает Крым российским, то на время каденции Трампа Украине не стоит поддерживать дипломатические отношения с Америкой. Такой ответ, по его мнению, должен побудить Конгресс и Сенат поставить вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Трампа в должности.