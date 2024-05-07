Где можно становиться на воинский учет без прописки

Каждый военнообязанный должен стать на воинский учет. Однако некоторые граждане нигде не приписаны, поэтому их интересует, что делать в таком случае.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко, рассказал, что человек должен стать на учет в ТЦК по месту своего фактического проживания.

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Можно ли стать на учет не по месту прописки

Так, соответствии с правилами воинского учета, человек должен стать на воинский учет в ТЦК именно по месту жительства. Прописка в этом случае значения не имеет.

Например, если человек проживает в городе Бровары, он должен пойти в Броварской ТЦК и стать на воинский учет,

– сказал Глущенко.

То есть если военнообязанный пописан в определенном месте, а фактически проживает не там, то стоит стать на учет в ТЦК именно по месту жительства.

Человек пишет заявление, с какой целью он становится на воинский учет на новом месте. Информация о постановке на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он находится на учете по новому месту,

– объяснил полковник.

Он добавил, что и таком случае человек будет снят с учета в предыдущем месте.

Где можно обновить данные, кроме ТЦК

Напомним, подписанный Владимиром Зеленским новый закон о мобилизации должен вступить в силу 18 мая 2024 года. Все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК.

Также с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Обновить свои данные можно будет там,

а также через визит в ЦПАУ.