Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. В статье упомянут и Китай, который также имеет редкие металлы, нужные для оборонки. Два из них КНР монопольно поставляет России, чем помогает ей вести войну против Украины.

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Украина может стать ключевым поставщиком для мира

В селе Шевченко на Покровском направлении есть огромные залежи лития. Указанный металл нужен для производства электромобилей и смартфонов. Этих ресурсов там на миллиарды долларов. Сейчас село захватила Россия.

Критические минералы и редкоземельные элементы Украины могут стать ключом к обеспечению будущего страны. В Украине более 20 редкоземельных элементов, в том числе церия и лантана, которые являются жизненно важными для ряда современных технологий от телевизоров с плоским экраном до лампочек с низким энергопотреблением,

– говорится в материале.

Также наше государство богато огромными запасами важнейших минералов и металлов. Среди них титан, важный для аэрокосмической и оборонной промышленности. Он, а также уже упоминавшийся литий являются неиспользованными богатствами Украины.

Все это интересно Трампу. Медийщики привели тот факт, что в Гренландии также много ресурсов. А вот в США их не хватает. Хотя официальную цифру и не называют.

Литий нужен для истребителей F-35, а кобальт – для производства реактивных двигателей и ракет НАТО. Трамп думает и об экономике, и об оборонной промышленности. Поскольку понимает, что американские ресурсы очень уступают тем, которые есть в Китае.

33% украинских ресурсов сейчас под оккупацией. Но The Telegraph пришли к выводу, что Путина не интересуют ресурсы. Они скорее являются приятным бонусом.

"Россия уже обладает огромными собственными запасами и не смогла использовать ресурсы на оккупированной украинской территории", – акцентируют в статье.

К тому же Россия не собирается развивать отрасль электромобилей. В отличие от Китая, который обрабатывает около 90% редкоземельных элементов в мире. И готовился к "минеральной войне" по меньшей мере с 2005 года.

Украинские ресурсы пока не освоены. Даже если Вашингтон начнет совместную с Киевом добычу, то странам может понадобиться 20 лет, пока они почувствуют результаты. Но перспективы очень большие.

"Если Трамп воплотит планы ввести высокие пошлины на графитовые аноды из Китая, Украина может стать ключевым поставщиком как для Европы, так и для Америки", – убеждены эксперты.

Поэтому не только США могут помочь Украине выиграть войну с Россией, но и Украина может помочь США победить Китай в значительно большем геополитическом соревновании.