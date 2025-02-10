Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph. У статті згадано і Китай, який також має рідкісні метали, потрібні для оборонки. Два з них КНР монопольно постачає Росії, чим допомагає їй вести війну проти України.

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Україна може стати ключовим постачальником для світу

У селі Шевченко на Покровському напрямку є величезні поклади літію. Вказаний метал потрібен для виробництва електромобілів і смартфонів. Цих ресурсів там на мільярди доларів. Зараз село захопила Росія.

Критичні мінерали та рідкоземельні елементи України можуть стати ключем до забезпечення майбутнього країни. В Україні понад 20 рідкоземельних елементів, у тому числі церію та лантану, які є життєво важливими для низки сучасних технологій від телевізорів із плоским екраном до лампочок із низьким енергоспоживанням,

– ідеться в матеріалі.

Також наша держава багата на величезні запаси найважливіших мінералів і металів. З-поміж них титан, важливий для аерокосмічної та оборонної промисловості. Він, а також уже згадуваний літій є невикористаними багатствами України.

Усе це цікаво Трампу. Медійники навели той факт, що в Гренландії також багато ресурсів. А от у США їх бракує. Хоч офіційну цифру і не називають.

Літій потрібен для винищувачів F-35, а кобальт – для виробництва реактивних двигунів і ракет НАТО. Трамп думає і про економіку, і про оборонну промисловість. Бо розуміє, що американські ресурси дуже поступаються тим, що є у Китаї.

33% українських ресурсів зараз під окупацією. Але The Telegraph дійшли дещо неочікуваного висновку, що Путіна не цікавлять ресурси. Вони радше є приємним бонусом.

"Росія вже володіє величезними власними запасами і не змогла використати ресурси на окупованій українській території", – акцентують у статті.

До того ж Росія не збирається розвивати галузь електромобілів. На відміну від Китаю, який обробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі. І готувався до "мінеральної війни" щонайменше з 2005 року.

Українські ресурси поки не освоєні. Навіть якщо Вашингтон почне спільне з Києвом видобування, то країнам може знадобитися 20 років, доки вони відчують результати. Але перспективи дуже великі.

"Якщо пан Трамп виконає плани запровадити вищі мита на графітові аноди з Китаю, Україна може стати ключовим постачальником як для Європи, так і для Америки", – переконані експерти.

Тож не тільки США можуть допомогти Україні виграти війну з Росією, але й Україна може допомогти США перемогти Китай у значно більшому геополітичному змаганні.