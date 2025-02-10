Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що президент США може втілити в Україні ідею щодо Сектору Гази. Водночас військову допомогу США припиняти постачати нашу країну не будуть.

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Партнерство із США "зупинить" російські ракети

Політолог зауважив, що слова Волца відображають дух президента США. Трамп прийшов з ідеєю закінчити "необґрунтовані" зовнішні витрати Сполучених Штатів на політичній арені, зокрема, говорити і про російсько-українську війну.

Так, Трамп заявив, що Джо Байден "витрачав десять мільярдів доларів на Україну, що було неправильно, тому від цього потрібно відмежовуватися".

Однак хід переговорів, які ведуть з Росією, розмови з Україною свідчать, що США все ж не відмовляться від надання нам майбутньої фінансової та військової допомоги,

– повідомляє він.

Тепер президент США та його команда, зокрема, Волц намагаються пояснити цю проблему своїм виборцям. Тому і Трамп заявив, що планує повернути інвестиції США в Україну.

Для нас це хороша історія – притягнути сюди США ще більше. Чим більше тут буде присутній американський бізнес та інвестори, ти менше шансів, що до нас будуть прилітати російські ракети,

– наголосив Джигун.

Він додав, що більшість вкладів корисних копалин в Україні є на окупованих Росією територіях . Ідея Трампа щодо вигнання із Сектору Гази палестинців, щоб збудувати там готелі, може бути й в Україні.