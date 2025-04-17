Трамп имеет сразу несколько рычагов влияния, чтобы заставить Россию к миру
- США имеют рычаги влияния на Россию, которые могут изменить ее позицию в войне против Украины.
- Вашингтон должен поддерживать создание европейской миссии на территории Украины для обеспечения безопасности и не только это.
США имеют реальные рычаги влияния, способные изменить позицию России в войне против Украины и доказать, что американская поддержка Киева будет оставаться стабильной, а безопасность нашего государства – долгосрочным приоритетом Вашингтона.
Воспользуется ли этими инструментами президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп – вопрос открытый. Как отметил 24 Каналу старший научный сотрудник Программы по России и Украине Эрик Чиарамелла, он искренне верит в это.
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Какие рычаги влияния имеют США на Россию
Во время своей первой каденции и в начале нового срока Трамп не проявил особого желания применять жесткие и действенные меры против России. С его возвращением на политическую арену он применяет тактику "кнута и пряника", но, к сожалению, кнут направлен на Украину, а пряники – на Россию. Такой дисбаланс является ошибочным: должно быть реальное давление на Москву и одновременно серьезные стимулы для Киева.
Эрик Чиарамелла отметил, что США должны четко сформулировать свою политику в отношении Украины. Она должна включать:
- дальнейшие поставки вооружения;
- подготовку военных;
- предоставление разведывательной информации;
- обеспечение присутствия на местах для сдерживания новых нападений России.
Такая поддержка критически важна для укрепления обороны Украины в условиях потенциального перемирия.
Обратите внимание! По данным издания Bild, Дональд Трамп отказался продавать Украине ракеты Patriot, даже за сумму в 50 миллиардов долларов. Напомним, что перед этим президент Владимир Зеленский предлагал осуществить закупку за счет финансовой помощи ЕС и средств, полученных из замороженных российских активов.
Кроме того, в Вашингтоне должны активнее поддерживать создание европейской миссии по сдерживанию на территории Украины. Речь идет не о миротворческой миссии, а о силах, способных гарантировать безопасность – об этом уже говорят Великобритания и Франция.
Американские войска вряд ли будут находиться на территории Украины. Однако вполне вероятно участие США в форме логистики, разведки и технической поддержки.
– предположил старший научный сотрудник Программы по России и Украине.
По мнению Чиарамелли, у Трампа есть шанс убедить Путина, что безопасность Украины не является предметом торга. В таком случае Запад может продолжить военную и техническую помощь даже после достижения перемирия.
Эти инструменты есть в распоряжении Дональда Трампа. Решит ли он использовать их именно так – пока неизвестно. Но очень хочется верить, что это возможно.