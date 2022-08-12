Как происходит выезд мужчин, принятых на временный консульский учет за границей
Источник:ГПСУ
Те граждане Украины, которые постоянно проживают за границей, подлежат консульскому учету. При пересечении границы они обязаны предоставить дополнительные документы.
Особенности выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей, разъяснили в Государственной пограничной службе.
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Так, при пересечении государственной границы Украины такие лица должны предоставить:
- соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание",
- дипломатического учреждения "Принят на консульский учет".
Консульский учет – регистрация информации о местонахождении за пределами Украины граждан Украины, временно пребывающих за границей. Граждане Украины принимаются на временный консульский учет сроком один год.
Указанный срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия разрешения иностранного государства на жительство, выданного лицу, которое принимается на консульский учет, но не может превышать 5 лет.Обратите внимание! Ранее пограничники объяснили, что муж, женщина которого служит в ВСУ, имеет право уехать за границу с детьми младше 18 лет. Для пересечения границы необходимо свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и справку о службе в Вооруженных Силах.
Общая мобилизация в Украине
В Украине с 24 февраля действует военное положение. 22 мая Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.
В общей сложности определены 4 волны мобилизации:
- комплектование боевых частей резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, уже отслужившими военнослужащими и военнообязанными;
- мобилизация резервистов, не попавших в первую волну, а также военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года;
- мобилизация офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов;
- мобилизация всех граждан от 18 до 60 лет.
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