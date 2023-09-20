Война расширяет границы: как Украина атакует россиян в тылу и даже на другом континенте

Российская агрессия против Украины постепенно расширяет свои границы. Вслед за атаками Украины по оккупированным территориям и самой России, похоже, украинские силы наносят удары по врагу даже на другом континенте.

Украинские военные систематически наносят удары по тылу оккупантов в России и на оккупированных территориях. Но также под атакой Украины могли быть вагнеровцы в Судане. Детальнее об этом рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Серия взрывов в России: целью атаки могла быть резиденция Путина

В России и в оккупированном Крыму 20 сентября прозвучала серия взрывов, хотя оккупанты и уверяют, что все цели якобы были сбиты. В частности, к утру стало известно о падении беспилотника в Тверской области на территории химического предприятия, производящего продукцию для авиационной и космической промышленности. Речь о "Редкинском опытном заводе".

Это уже вторая атака дронов на завод за последнюю неделю – 13 сентября также сообщалось об атаке по этому заводу, в результате чего произошел взрыв.

Кроме того, в российском городе Сочи ранним утром вспыхнул сильный пожар недалеко от аэропорта – загорелся резервуар с дизельным топливом. Местные жители рассказывали о взрыве.

На месте происшествия работали десятки пожарных и много техники. И по поводу этого пожара в сети уже предполагают, что он произошел, вероятно, из-за атаки дрона. Но именно нефтебаза могла и не быть первоочередной целью, ведь БПЛА упал примерно в 25 километрах от официальной резиденции российского диктатора Путина.

Ранее российские медиа сообщали, что в резиденции Путина под Сочи построена копия кабинета диктатора из подмосковной резиденции "Ново-Огарево". Примечательно, что в начале сентября неизвестный беспилотник уже якобы сбивали именно возле этой резиденции диктатора.

Вдобавок в Воронежской области загадочно разбился российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж самолета якобы успел катапультироваться, его эвакуировали. В минобороны России не комментируют детали инцидента и причины аварии.

Атака по аэродрому в Подмосковье и взрывы в Крыму

В то же время в ГУР рассказали, что неизвестные диверсанты устроили подрыв на аэродроме "Чкаловский" в Московской области, существенно повредив два самолета и один вертолет. Случай произошел еще 18 сентября. Как пишет ГУР, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20, а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекали к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

Громко было и в оккупированном Крыму. В частности, мощные взрывы прогремели на побережье в городе Инкерман. Как отмечают местные телеграм-каналы, там находится главная нефтебаза Черноморского флота России, где хранятся миллионы тонн горючего.

При этом пропагандистские паблики сообщают о взрывах в Севастополе, а именно в районе Бельбека, где находится аэродром.

Также между северной стороной Севастополя и Инкерманом был замечен черный дым. Оккупационная "власть" уверяет, что якобы успешно сработала ПВО, но в результате падения дронов все же возникли пожары.

Позже стало известно о "прилете" в российскую воинскую часть в населенном пункте Верхнесадовое под Севастополем. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов говорит, что все взрывы в Крыму – плановая работа Сил обороны Украины.

"Народный спутник" помог повредить российские корабли

В ГУР рассказали, что именно "Народный спутник" ICEYE помог украинским бойцам в нанесении ударов по Севастопольской бухте 13 сентября. В ГУР напомнили, что ровно год назад, 20 сентября, волонтеры передали украинским разведчикам космический аппарат ICEYE.

На него копили деньги почти что все украинцы. По словам представителей ГУР, его возможности позволяют разведке каждый день получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники.

В том числе очень важную роль сыграл спутник в ударе по Севастопольской бухте, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Кроме того, ГУР обнародовало снимки аэродрома "Дягилево" в Рязанской области и позиции российской ПВО в Белгородской области, по которым также "работали" украинские защитники.

Эксперты уверены, что оба корабля критически повреждены. На большом десантном корабле "Минск" был уничтожен ходовой мостик, где находится все оборудование – теперь корабль более целесообразно порезать на металл, чем восстанавливать. Подлодку "Ростов-на-Дону" ждет похожая судьба, ведь произошли попадания в районе ходовой рубки и ближе к торпедным отсекам.

Атаковало ли ГУР вагнеровцев в Судане

Что касается работы ГУР, то следует добавить еще одну новость, которую опубликовало издание CNN.

В столице Судана – Хартуми – в апреле этого года начались бои в результате конфликта между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохаммедом Хамданом Дагало.

Хотя в стране пытались установить перемирие весной и летом, но бои возобновились снова. Россия и ее формирование ЧВК "Вагнера" были непосредственно причастны к государственному перевороту в Судане, поддержав одну из сторон и поставляя ей оружие. Дошло даже до снабжения боевиками "Вагнера" ракет класса "земля – воздух".

В начале сентября российские боевики перебросили новый конвой оружия в Судан. Частично этот конвой и военные пикапы были атакованы беспилотниками.

Журналисты CNN публикуют расследование, в котором допускают, что за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против боевиков, поддерживаемых ЧВК "Вагнера" в Судане, вероятно, могут стоять украинские спецслужбы.

Операция включала серию нападений на военизированную группировку Силы скорой поддержки, получающей помощь от "Вагнера" в борьбе против суданской армии за контроль над страной.

В издании не приводятся неопровержимые доказательства, но добавляют, что это свидетельствует о том, что якобы война России против Украины вышла далеко за пределы региона. Интересно, что в ГУР Минобороны, реагируя на публикацию CNN, заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.