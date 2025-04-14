Украина сама обезопасила себя: чем сейчас занят российский черноморский флот

Российские военные корабли пока не дежурят ни в Черном, ни в Азовском морях. Военно-морские силы России больше сосредоточены на собственной безопасности.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала. Он добавил, что ракетоносители остаются главной ударной силой Черноморской флотилии России, однако сейчас они находятся в порту "Новороссийск".

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Также частично используются мощности порта "Геленджик", где эти корабли могут курсировать в прибрежных водах.

Украина контролирует ситуацию в Черном море

"Мы видим, что ракетоносители начали применять во время массированных ракетных атак, однако в основном они сосредоточены на обеспечении собственной боевой деятельности, прежде всего – безопасности в портах, где находятся", – отметил Сергей Братчук.

По его словам, порт "Новороссийск" уже подвергался ударам со стороны Сил обороны Украины, и эта атака была достаточно эффективной – ее стоит повторить.

Сейчас активно обсуждается вопрос так называемой "тишины" в Черном море. Насколько она выгодна Украине – вопрос открытый,

– добавил Братчук.

Спикер подчеркнул, что Украина уже гарантировала себе необходимый уровень безопасности в Черном море. Черноморская флотилия России находится в невыгодном положении благодаря успешным действиям Сил обороны, прежде всего Военно-морских сил ВСУ.

Он добавил, что именно поэтому для россиян вопрос безопасности сейчас является ключевым. К тому же в апреле исполнилась годовщина с момента, когда флагман Черноморского флота – крейсер "Москва" – оказался на дне моря.