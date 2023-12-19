Украина использует искусственный интеллект на войне: Федоров рассказал детали

Украина является одним из лидеров в мире по использованию искусственного интеллекта. ИИ сейчас активно используют в разных сферах и значительно в обороне, в том числе на передовой.

Об этом рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью 24 каналу. По его словам, ИИ активно используют на передовой и он уже оказывает влияние на войну.

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Министр рассказал, что недавно Украина подписала декларацию по безопасности искусственного интеллекта вместе с 28 другими странами, среди которых США, Австралия, Великобритания, страны ЕС. Этот документ предусматривает сотрудничество правительств по исследованию безопасности искусственного интеллекта.

"Сегодня мы являемся неким полигоном для использования искусственного интеллекта", – отметил Федоров.

По словам министра, ИИ активно используется для:

распознавание и расшифровка спутниковых снимков;

распознавание целей на поле боя;

развития технологий захвата целей для дронов;

распознавание лица, где используется система Clearview;

в пределах Palantir используют ИИ для того, чтобы прогнозировать средства, которыми можно поражать определенные цели.

Роботизированные системы по разминированию территорий уже на фронте

Также Михаил Федоров рассказал, что уже более 100 разработок роботизированных систем по разминированию прошли верификацию, и часть из них получает финансирование. Некоторые из этих систем уже появились на фронте, но их количество пока недостаточно.

Роботизированные системы по разминированию территорий уже находятся на фронте. Пока что в недостаточном количестве, ведь оно зависит и от количества инвестируемых ресурсов, и от скорости ввода этих платформ в эксплуатацию,

– сказал Федоров.

По словам Федорова, правительство Украины создает проект Brave1. Его цель – обеспечить финансирование и государственные контракты для разработчиков роботизированных систем для разминирования.

Разработчики роботизированных систем для разминирования используют различные технологии, в частности машинное обучение, искусственный интеллект и автономное управление. Эти системы могут использоваться для обнаружения, маркировки и уничтожения взрывоопасных предметов.