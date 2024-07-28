Мы на завершающей фазе: три признака, что Крым уже возвращается в Украину

Ответ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на вопрос The Guardian относительно временно оккупированного Крыма отрезвил адептов культа "все пропало" и заставил еще больше волноваться российских оккупантов. Крым вернется в состав Украины и это уже происходит, если вы не заметили.

До 24 февраля 2022 года я думал, что первыми вернутся Луганская и Донецкая область, а возвращение Крыма дипломатическим путем может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мысли своей не изменил.

Смотрите также Россияне боятся мести Украины за энергетику

Крым является самым уязвимым среди всех оккупированных территорий

Крым действительно является самым уязвимым звеном среди всех временно оккупированных территорий Украины. Особенно по сравнению с Донецкой и Луганской областями, имеющих сотни километров общей границы с Россией и весьма разветвленную логистику. Это позволяет российским оккупантам поддерживать высокий уровень материально-технического обеспечения войск при любом развитии событий.

Полуостров, что, на первый взгляд, прикрывается временно оккупированной левобережной Херсонской и Запорожской областями, остается уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом.

Как Украина начала освобождать Крым

Черноморский флот стал флотилией.

В 2023 году российские оккупанты начали процесс вывода Черноморской флотилии с полуострова Крым в Новороссийск, а некоторые корабли вообще были отправлены в Каспийское море. Этот процесс стал следствием планомерного и методичного выбивания российской флотилии из Крыма.

В 2014 году оккупация полуострова была обусловлена и тем, что Россия намеревалась использовать его как базу для своего военного флота с последующим контролем Черного моря. Именно Черноморский флот, а ныне флотилия, должен был обеспечивать защиту Крыма с морских рубежей, и именно эта компонента с 2022 года была главной опорой для оккупантов в вопросах безопасности полуострова.

По состоянию на первую половину 2024 года опора Крыма позорно выдворена с полуострова с потерями, которые Черноморский флот не нес со времен Второй мировой войны. По сути можно считать, что это завершенный этап в процессе подготовки условий для освобождения Крыма.

Логистика.

8 октября 2022 года Украина провела первую результативную операцию по повреждению Керченского моста, соединяющего оккупированный полуостров с материковой Россией.

Этот мост был, есть и до сих пор остается одной из основных логистических артерий врага. Уничтожение Керченского моста критически подорвало бы возможности оккупантов в вопросах материально-технического обеспечения своей группировки не только на полуострове, но и на материковом юге, в частности на левобережной Херсонщине.

А разрушение логистики на севере Крыма (в районе Армянска и Чонгара) позволит если не изолировать, то значительно ограничить связь с материковым югом.

При выполнении этих условий Крым окажется в полуизолированном состоянии. Почему "полу"? Потому что есть море и воздух. Но и здесь не все так просто для оккупантов.

В ночь на 23 июля ВМС Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ". "Славянин" – третий и последний железнодорожный паром, который был у России в этом регионе.

До этого Силы обороны Украины методично выбивали большие десантные корабли (БДК) Черноморской флотилии, которые также использовались для перевозки грузов военного назначения.

Пока что точка в вопросах морской логистики окончательно еще не поставлена, но большинство задач в этой категории уже решено. Что касается воздушной компоненты, то использование военно-транспортной авиации российских оккупационных войск лишь частично и ограниченно сможет решить вопрос с материально-техническим обеспечением полуострова при нарушенной морской логистике и разрушении мостов. Но в настоящее время проблематика воздушного сообщения не решена, хотя это временно. Появление в воздушном пространстве F-16 будет решением и точкой в этом вопросе.

Таким образом, этап перерезания логистики Крыма в процессе. Морская, сухопутная и воздушная компоненты постепенно нейтрализуются, изолируя полуостров от внешнего мира.

Воздушное пространство.

В 2024 году интенсифицировался процесс уничтожения средств российской ПВО в Крыму. За два с половиной месяца почти весь эшелон большого радиуса влияния на острове утратил свою функциональность.

На территории полуострова больше нет полноценно функционирующих 12-го и 18-го зенитных ракетных полков (ЗРП), а также 3-го радиотехнического полка. На самом деле северное, западное, центральное и южное воздушное пространство Крыма является проходным двором не только для баллистических ракет, но и для дозвуковых средств поражения, а также различного типа БпЛА.

Всего за два с половиной месяца была полностью обвалена вся эшелонированная ПВО в Крыму, за исключением пока что лишь одной локации – юго-восточной (в районе Керченского моста), куда были стянуты уцелевшие боеспособные средства.

В условиях уничтожения всей компоненты ПВО полуостров теряет свою защищенность с воздуха, а размещение на его территории авиакрыла является крайне рискованной затеей. Ведь по аэродромам (и не только, но прежде всего о них говорим) теперь может прилетать широчайший спектр средств поражения.

По итогам, это в перспективе заставит командование врага вывести из Крыма свою воздушную компоненту, чтобы не подвергать ее риску регулярного уничтожения. Так же, как был выведен ЧФ.

Получение Украиной F-16,значительно упростит и обезопасит операции с применением данных истребителей по объектам на полуострове. Отсутствие на 80% территории Крыма ПВО и авиации повышает эффективность ударов по полуострову, делая их неотвратимыми.

Этап создания этих условий в процессе, но это даже не середина пути, а фактическая его завершающая фаза.

Выводы

На третий год полномасштабной войны мы с вами регулярно наблюдали, как создавались условия для освобождения Крыма. Не просто удар по Керченскому мосту, который был и который еще будет. Не просто потопление Черноморского флота и вытеснение его из Крыма. Не просто нейтрализация крымской ПВО и сопутствующее ей вытеснение авиационной компоненты.

Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий,, которые сейчас находятся на разных этапах реализации. Но суть неизбежна: российский оккупационный контингент в Крыму постепенно, но уверенно становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение.