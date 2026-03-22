"Дешевая ПВО": как Украина научилась сбивать "Шахеды" перехватчиками за 2 тысячи долларов

Линия фронта в Украине стала площадкой для быстрых военных инноваций, где разрабатывают эффективные способы борьбы с дронами. Украинские военные уже научились сбивать иранские беспилотники "Шахед" с помощью собственных технологий.

ВСУ смогли наладить эффективный перехват иранских дронов "Шахед", которые активно использует Россия. Об этом пишет Associated Press.

Как Украина научилась сбивать "Шахеды" дешевыми перехватчиками?

Еще в 2022 году возможности борьбы с такими целями были ограниченными, однако сейчас мобильные группы по всей стране способны уничтожать дроны прямо в воздухе. Ключевую роль в этом играют небольшие подразделения, которые самостоятельно тестируют и совершенствуют дроны-перехватчики.

Стоимость таких решений значительно ниже традиционных систем ПВО. Один беспилотник может стоить около 2200 долларов, тогда как ракета комплекса Patriot – примерно 2 миллиона. К тому же перехватчики можно использовать повторно, если они не поразили цель.

Украинские военные быстро адаптировались к новым условиям, создав беспилотники, способные развивать скорость более 200 километров в час и догонять вражеские цели. Часть таких технологий разрабатывают в сотрудничестве с оборонными компаниями, в частности в Харькове.

К развитию направления активно приобщаются и волонтеры. Фонд "Вернись живым" запустил проект "Дронопад", который помогает масштабировать эффективные решения и налаживает взаимодействие между военными и производителями. Украинский опыт уже привлекает внимание других стран.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что государства Ближнего Востока интересуются этими технологиями для противодействия аналогичным угрозам. Эксперты подчеркивают, что так называемая "дешевая ПВО" иногда оказывается эффективнее дорогих западных систем. Несмотря на первоначальный скепсис, развитие дронов-перехватчиков демонстрирует, что война все больше переходит в технологическую плоскость.

Как дроны-перехватчики усиливают оборону?