Эксклюзивно для 24 Канала военные эксперты проанализировали, как удалось прорвать все четыре кольца ПВО Москвы, какими средствами и что будет дальше.

Обратите внимание: вы можете увидеть один из ответов на атаку по Лавре в Московском регионе, – Зеленский

Как дроны добрались до Московского НПЗ?

Прорыв украинских дронов через усиленную систему противовоздушной обороны Московской области и удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу стали возможными благодаря комплексной работе Сил обороны, считает главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, не каждый беспилотник, запускаемый Украиной, достигает своей цели, поэтому одним из ключевых факторов успеха является массированность атак. Но не менее важную роль играет тщательное планирование маршрутов полета.

На основе спутниковых снимков и разведывательных данных украинские военные анализируют расположение российских средств ПВО и прокладывают траектории, позволяющие обойти наиболее плотно прикрытые участки.

Катков пояснил, что вместо движения "вслепую" беспилотники могут лететь по более сложному маршруту, но при этом сталкиваться со значительно меньшим количеством средств противовоздушной обороны.

Условно говоря, можно проложить маршрут дрона таким образом, чтобы, например, он пусть и летел с большим обходом, но при этом встретил не четыре "Панциря-С1", а только два или один,

– объяснил главный редактор Defense Express.

Кроме того, на результат атаки могли повлиять и погодные условия – из-за ухудшенной видимости российским расчетам было сложнее обнаруживать воздушные цели.

В настоящее время Россия выстроила вокруг Москвы уже четыре кольца противовоздушной обороны и продолжает усиливать защиту столицы, в частности устанавливая комплексы "Панцирь-С1" на крышах многоэтажек с помощью вертолетов.

Но уже сам факт успешного удара, подчеркнул Катков, доказывает, что даже столь мощную систему ПВО можно прорвать при условии грамотного планирования и комплексного применения средств поражения.

Как дроны достигли Московского НПЗ: смотреть видео

Как дроны обошли ПВО и какие типы использовались?

По мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, реальное количество использованных беспилотников могло составить около 500 – 600 аппаратов.

Он считает, что ключевым фактором успеха стала не массовость атаки, а то, что украинским силам удалось существенно ослабить российскую систему ПВО.

Мы вывели из строя большое количество этих средств ПВО, система была уничтожена, у них наблюдается банальный дефицит, низкое качество самих систем, то есть они не такие точные, а также не хватает самих ракет для этих систем,

– отметил аналитик.

На многих кадрах с места событий видно, что комплексы "Панцирь-С1" не могут эффективно перехватывать украинские беспилотники: в отдельных случаях для поражения одной цели запускали по две ракеты, которые всё равно не попадали.

Один из самых резонансных взрывов на нефтяном объекте, вероятно, произошел не из-за удара украинского дрона, а в результате попадания российской ракеты ПВО. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах с точностью работы российских комплексов.

Отметим, что на опубликованных в сети кадрах видно, как ракета ПВО, запущенная для перехвата дрона, не попадает в цель и попадает непосредственно в резервуар с нефтью, после чего происходит мощный взрыв и вспыхивает пожар. Вероятно, речь идет о ракете комплекса "Панцирь", запущенной с северо-восточного направления.

Нарожный предположил, что во время атаки использовались дроны типа "Лютый", FP-1 и реактивные беспилотники "Барс". Информация о возможном применении ракет пока не подтверждена ни украинской, ни российской стороной.

Как атаковали Москву: смотреть видео

В России серьёзный дефицит ПВО

Как рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо над Украиной" Игорь Романенко, в начале полномасштабного вторжения у России было более 10 тысяч зенитных ракет для комплексов С-300, однако сейчас она уже сталкивается с их нехваткой.

О дефиците свидетельствуют аналитические данные, информация разведки и даже перехваченные разговоры российских военных, которые сами признают эту проблему.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не только о ракетах для комплексов С-300 и С-400, которые являются основой российской системы ПВО, но и о нехватке радиолокационных станций. Именно они обеспечивают обнаружение воздушных целей и имеют критически важное значение для эффективной работы противовоздушной обороны.

Украинские удары по военным предприятиям в глубоком тылу России, в частности на расстоянии до Урала и даже дальше, уже существенно сократили возможности страны-агрессора по производству новых средств ПВО.

Дополнительным фактором аналитик назвал затруднение доступа России к западным комплектующим, из-за чего их приходится заменять менее качественными аналогами.

Но не стоит впадать в излишнюю эйфорию – насладились видео, и возвращаемся к реальности. Нужно сосредоточить усилия на усилении борьбы с агрессором,

– подчеркнул Романенко.

Каких средств ПВО не хватает России: смотреть видео