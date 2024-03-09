Конечно, едва ли не самым главным моментом, который способствовал бы перелому в войне, является оружие. В большом количестве. Подробнее о том, что нужно Украине, 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Нужны не только Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение ракет Taurus могло бы изменить ход войны с российскими оккупантами. Зато в Министерстве обороны Германии считают наоборот и в очередной раз утверждают, что ни немецких солдат, ни дальнобойных ракет Taurus в Украине не будет.

Зеленский на 100% правильно понимает ситуацию: достаточное количество дальнобойных ракет различного класса – Taurus, Storm Shadow и особенно ATACMS – серьезно меняет ситуацию. Особенно для Крымского моста,

– подчеркнул Петр Черник.

В Германии есть всего 600 ракет Taurus. Поэтому если их и передадут Украине, то совсем небольшое количество – не более 40. Конечно, и это было бы неплохо. С их помощью можно было бы уничтожить огромный склад БК или аэродром армейской авиации.

"Для того, чтобы все переломить, надо тысячу и более различных ракет. Есть еще один нюанс. Не существует "вундерваффе", то есть чудо-оружия. Война и ее слом – это согласование огромного количества самых разных факторов. Прежде всего это работа родов и войск", – объяснил военный эксперт.

Для достижения максимального эффективного результата на поле боя, необходим комплексный подход. Речь идет в частности о сочетании как можно большего количества ЗРК, достаточного количества авиации и ракетно-бомбовой нагрузки к ним, наличие дальнобойного оружия и средств РЭБ.

"Дойдем ли мы до этой точки? Я в этом уверен. Единственное, я не возьмусь прогнозировать, когда это произойдет", – добавил Черник.

Почему Германия до сих пор колеблется

Военный эксперт высказал свое мнение относительно того, почему же канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не хочет передать Украине дальнобойные ракеты. По его словам, в Германии на очень высоком уровне работает российская агентура. Это лишь подтверждает недавний скандал со "слитым" разговором немецких офицеров о применении "Таурусов".

Обратите внимание! Около недели назад российское пропагандистское издание опубликовало аудиозапись, на которой офицеры ВВС Германии обсуждают, сколько ракет нужно Украине для уничтожения Крымского моста. Впоследствии подлинность разговора официально подтвердил Олаф Шольц.

В Министерстве обороны Германии заявили, что один из собеседников, который звонил из Сингапура, использовал открытый незашифрованный канал для присоединения к звонку через онлайн-сервис Webex. Благодаря этому россияне "случайно" могли перехватить звонок.

"Я допускаю, что у Владимира Путина есть определенный серьезный компромат на часть высшего военно-политического руководства Германии. Этим их и шантажируют", – предположил Черник.

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