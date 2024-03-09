Звісно, чи не найголовнішим моментом, який сприяв би зламу у війні, є зброя. У великій кількості. Детальніше про те, що потрібно Україні, 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Потрібні не лише Taurus
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримання ракет Taurus могло б змінити хід війни з російськими окупантами. Натомість у Міністерстві оборони Німеччині вважають навпаки та вкотре стверджують, що ані німецьких солдатів, ані далекобійних ракет Taurus в Україні не буде.
Зеленський на 100% правильно розуміє ситуацію: достатня кількість далекобійних ракет різного класу – Taurus, Storm Shadow і особливо ATACMS – серйозно міняє ситуацію. Особливо для Кримського мосту,
– наголосив Петро Черник.
У Німеччині є всього 600 ракет Taurus. Тож якщо їх і передадуть Україні, то геть невелику кількість – не більше 40. Звісно, і це було б непогано. З їхньою допомогою можна було б знищити величезний склад БК чи аеродром армійської авіації.
"Для того, щоб усе переламати, треба тисячу й більше різних ракет. Є ще один нюанс. Не існує "вундерваффе", тобто чудо-зброї. Війна та її злам – це узгодження величезної кількості найрізноманітніших чинників. Насамперед це робота родів та військ", – пояснив військовий експерт.
Для досягнення максимального ефективного результату на полі бою, необхідний комплексний підхід. Мовиться зокрема про поєднання якомога більшої кількості ЗРК, достатньої кількості авіації та ракетно-бомбового навантаження до них, наявність далекобійної зброї та засобів РЕБ.
"Чи дійдемо ми до цієї точки? Я в цьому впевнений. Єдине, я не візьмуся прогнозувати, коли це станеться", – додав Черник.
Чому Німеччина досі вагається
Військовий експерт висловив свою думку щодо того, чому ж канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не хоче передати Україні далекобійні ракети. За його словами, у Німеччині на дуже високому рівні працює російська агентура. Це лише підтверджує нещодавній скандал зі "злитою" розмовою німецьких офіцерів про застосування "Таурусів".
"Я допускаю, що у Владіміра Путіна є певний серйозний компромат на частину вищого військово-політичного керівництва Німеччини. Цим їх і шантажують", – припустив Черник.
Військова допомога від партнерів: що відомо
- Франція активізувала свою допомогу для України. Зокрема, днями стало відомо, що одразу три оборонні компанії можуть розпочати свою роботу в Україні вже цього літа. Цей процес також передбачатиме розміщення французьких фахівців-інструкторів з певного обладнання в нашій державі.
- Крім того, президент Франції Еммануель Макрон за зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що нема "жодних червоних ліній" у підтримці України. Один із присутніх там політиків згодом повідомив, що Макрон серйозно налаштований у питанні мобілізації всіх ресурсів для підтримки України.
- Тим часом Чехія зібрала необхідні кошти, аби відправити українським військовим 800 тисяч боєприпасів. Щобільше, вже найближчими тижнями снаряди можуть бути в Україні, про що повідомив президент Чехії Петер Павел.