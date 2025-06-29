Украина сможет построить сильнейший воздушный щит: что для этого нужно

Россияне постоянно модифицируют дроны – добавляют антенну с 8 каналами связи, улучшают комплектующие, чтобы противодействовать средствам РЭБ. Из-за этого их разработки становятся дороже. В то же время украинские разработчики создают эффективные средства противодействия, которые могут полностью нивелировать эти угрозы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Он добавил, что российские "Гераньи" могут переносить небольшое количество взрывчатки, поэтому российские инженеры думают над тем, как увеличить массу боевой части.

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Как Украина сможет уничтожить дроны России

Россия модифицирует сами "Гераньи", но вероятно вскоре ее разработки уже станут неактуальны.

"Я не думаю, что их можно будет довести до 500 килограммов. Они ищут способы, как можно взять авиабомбу и доставить ее не с помощью самолета, а дрона. Сейчас россияне действительно проводят такие разработки, пытаются увеличить мощность дрона, но пока им это не удается", – рассказал Сергей Кузан.

Он добавил, что как только в украинскую серию пойдут новейшие средства украинского ПВО – именно против "Шахедов", они будут в 10 раз дешевле самого дрона "Шахед". Украинские разработчики эффективно нивелируют эту угрозу со стороны России, и тогда не будет иметь значения, переносит ли дрон 50 или 500 килограммов взрывчатки.

То, что сейчас для россиян кажется перспективной разработкой, в будущем будет полностью нейтрализовано зенитными дронами и другими средствами противодействия. Соответственно, наращивание боевой части этого дрона станет бесперспективным. Единственная реальная угроза – это количество "Шахедов", а не масса их боевой части.

Зенитные дроны уже тестируют в Украине

Кузан добавил, что украинское производство нужно масштабировать, чтобы получить это преимущество и полностью нейтрализовать основную угрозу. Комплектующие для "Шахедов" не дешевеют. В то же время Украина активно развивает собственные зенитные дроны.

Есть разные виды и тестовые образцы, которые уже испытываются во время воздушных атак и на полигонах. Вопрос в том, чтобы подобрать необходимое количество и масштабировать производство. Мы можем изготавливать по 8 миллионов дронов, но нужно стабильное финансирование,

– сказал Сергей Кузан.

Он добавил, что инвестиции нужны от европейских партнеров. Нужны не только пусковые установки, но и обучение операторов – полное техническое переоснащение мобильных групп, учитывая, что главной целью теперь является именно "Шахед". Это будет значительно дешевле стандартной ракеты НАТО класса "земля-воздух", которая стоит около 1 миллиона долларов.

Сегодня противоракета, используемая для сбивания воздушных целей, в разы дороже за российский "Шахед". Очевидно, что Россия ставит целью истощить ПВО, а украинские конструкторы – истощить российскую программу "Шахед".

Он добавил, что вопрос в том, как быстро Украина сможет нарастить мощности и провести реформу, ведь каждая область имеет определенное количество мобильных огневых групп. Это станет настоящей революцией в перевооружении. Как только этот процесс успешно завершится в Украине, его переймут страны Балтии, которые сейчас особенно обеспокоены угрозой дроновых ударов.

Использование дронов и ракет – новинка для европейской армии, и для ускорения поставок оборудования и финансирования нужно преодолеть европейскую бюрократию. Если Украина сможет вывести запуск производственных мощностей на уровень России, получит значительное преимущество.

Он подытожил, что так Украина создаст самый сильный в Европе воздушный щит против дронов.