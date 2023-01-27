Как Украина содержит российских пленных: Washington Post получил доступ к колонии на Западе

Во время полномасштабного вторжения как Украина, так и Россия берут в плен военных армии противника. Однако между тем, как содержат военнопленных, есть большая разница.

Мы уже не раз слышали от украинских воинов, прошедших через российский плен, истории об ужасных нарушениях Женевских конвенций со стороны врага при содержании военнопленных. Однако в Украине к российским пленникам отношение совсем иное. Это еще раз показывает разницу между нашими странами.

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Смотрят украинское телевидение, делают пакеты с изображением Львова

Американские журналисты попали в колонию на Западе, где Украина содержит российских военнопленных. Локацию колонии по соображениям безопасности не уточняют.

Прежде всего, на улице журналисты стали свидетелями того, как один из военнопленных пытался позвонить домой. Пленные имеют право на 15-минутные телефонные звонки домой 1 или 2 раза в месяц. Пленный, звонивший при журналистах, так и не смог дозвониться родственникам.



Российские пленные в украинской колонии / Фото The Washington Post

Журналисты общались с пленными из России, а также с Донецкой и Луганской областей, которые воевали на стороне боевиков. Разговаривать не разрешили только с подозреваемыми в совершении военных преступлений.

Пленные ходят по территории колонии без наручников, но держат руки за спиной и идут с наклоненной вниз головой. Говоря о перспективах обмена, пленные отдают себе отчет в том, что их снова могут отправить воевать. Один из российских оккупантов по имени Олег говорит, что воевать больше не хочет, но если вызовут – пойдет.



Российские пленные в украинской колонии / Фото The Washington Post

Также журналисты стали свидетелями обеда в колонии. В тот день пленных кормили супом, картофелем с мясом и салатом из капусты. Все сидели за столами, накрытыми скатертями. После 15 минут трапезы все встали, поблагодарили за обед и покинули столовую. В общем, режим для пленных включает трехразовое питание, определенные занятия, в частности изготовление бумажных пакетов с изображением Львова и свободное время.



Пленные изготовляют пакеты с изображением Львова / Фото The Washington Post

Пленные живут в комнатах по 20 человек. На каждого есть кровать, тумбочка и стул. Раненые оккупанты находятся на лечении в лазарете. К примеру, 45-летний оккупант, попавший в плен в сентябре, при подрыве на мине повредил руку. До войны он 15 лет работал слесарем, под влиянием пропаганды пошел воевать. Теперь признается, что после общения с украинцами осознал, что никаких притеснений по отношению к русскоязычным здесь нет и убежден, что Украина должна сама решать вопрос о своей земле и России здесь нечего делать.



Лечение российских пленных в колонии / Фото The Wasinghtop Post

В одной из комнат пленники смотрели телевизор, на котором только украинские телеканалы. В эфире как раз рассказывали о российских обстрелах. Журналисты также отметили, что на одной из внешних стен колонии вывесили портреты украинских исторических деятелей, чтобы пленники могли убедиться, что Украину "не создавал Ленин", как об этом говорят пропагандисты.

Стоит отметить, что точное количество пленных россиян и тех, кто воевал на стороне боевиков, сейчас неизвестно.