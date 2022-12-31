Ступак сказал о выдающемся достижении Украины в 2022 году
Есть много значительных событий, таких как потопление крейсера "Москва" и взрывы на аэродроме в Энгельсе. Однако наше войско и общество стали совсем другими, чем были в 2014 году.
Об этом для 24 Канала рассказал бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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"Гражданский компонент бесспорно стал другим. Люди помогают армии, даже часто не зная, куда они бросают деньги. Есть сбор для военных – деньги сбрасывают", – отметил Ступак.
Как Украина боролась в 2022 году / Инфографика 24 канала
По словам эксперта, люди объединяются по горизонтали. Им не нужны указания из органов власти.
Я до сих пор не знаком с большинством людей, которые помогали мне и которым помогал я. Знаю только имена. Это определяющая составляющая нашей страны за 2022 год, – добавил Ступак.
Обратите внимание – Ступак об итогах 2022: смотрите видео
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