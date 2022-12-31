Про це для 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Цивільний компонент беззаперечно став іншим. Люди допомагають армії, навіть часто не знаючи, куди вони кидають гроші. Є збір для військових – гроші скидають", – зазначив Ступак.



Як Україна боролася у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

За словами експерта, люди об'єднуються по горизонталі. Їм не потрібні вказівки з органів влади.

Я до сьогодні не знайомий з більшістю людей, які допомагали мені, і яким допомагав я. Знаю лише імена. Це визначальна складова нашої країни за 2022 рік, – додав Ступак.

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