Более 90% украинцев благодарны и безгранично доверяют военным и ветеранам: красноречивый опрос

Общество благодарно военным, защищающим страну. После победы в войне в Украине будут миллионы ветеранов.

Об этом рассказали в Украинском ветеранском фонде, в котором инициировали опрос, передает 24 канал. Исследования провели совместно с Министерством по делам ветеранов и социологической группой "Рейтинг".

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Целью организаций было определить понимание обществом образа ветеранов. В общей сложности 6 – 7 августа опросили тысячу респондентов.

Поддержка в обществе

В ветеранском фонде отметили, что после российско-украинской войны в Украине будет около 5 миллионов ветеранов. Сейчас в обществе уже сформировалось четкое отношение к военным.

90% опрошенных украинцев доверяют военным ВСУ, ветеранам нынешней войны и ветеранам АТО (ООС) 2014 – 2021 годов. 64% опрошенных чувствуют к ветеранам российско-украинской войны благодарность и 50% – гордость,

– сказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Кстати 80% украинцев чувствуют гордость за свое государство, – "Рейтинг"

Другие результаты опроса

Более 40% опрошенных украинцев имеют среди друзей и родных участников военных действий, начиная с 2014 года. Позитивной чертой, которой обладают военные, 75% опрошенных считают патриотизм. Среди отрицательных черт треть украинцев определяет эмоциональную нестабильность, а четверть – закрытость и нелюдимость.

По мнению респондентов, ветераны по окончании войны могут столкнуться с безработицей. Первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, что в Украине создают систему перехода от военной карьеры к гражданской.

Сейчас этот законопроект уже направлен на подпись президенту. По результатам опроса поняли, что больше людей беспокоит вероятность безработицы. УВФ уже разбил программы поддержки ветеранского бизнеса,

– отметил Порхун.

Что касается отношения государства к военным, то почти 70% опрошенных считают, что государство выполняет свои обязательства перед ветеранами. Однако 20% отметили, что не выполняется. В общей сложности 90% украинцев поддерживают предоставление льгот для бизнеса, который учредили ветераны.

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