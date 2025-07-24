Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала отметил, что украинские беспилотники остановили не только воздушное сообщение между российскими городами, но и железнодорожное. Это – первый случай, когда действительно большое количество поездов было остановлено: 160 поездов, которые за одни сутки были частично отменены или задержаны.

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Какой вред нанесли украинские дроны?

Одно из российских новостных агентств "Росбизнесконсалтинг", ежедневно публикует статистику по количеству украинских дронов, которые атакуют различные регионы России.

Они начали публиковать новую инфографику: теперь добавляют временные отрезки, когда аэропорт в Москве был закрыт из-за атак. Также подсчитывают не только продолжительность, но и количество закрытий. Например, главный аэропорт Шереметьево был закрыт 10 раз за этот уикенд, а второй по величине аэропорт Москвы – 9 раз,

– сказал Михаил Шейтельман.

Он добавил, что украинские беспилотники нанесли реальный ущерб российской логистике. Важно и то, что атаку украинская армия осуществила в воскресенье. Ведь в России многие люди в понедельник начинают работу, и для этого они летят в Москву из разных городов. Москва – это основной рынок труда, поэтому рабочая сила приезжает именно туда.

В Стамбуле, в Турции, мы также имели толпу, очереди, коллапс. Настоящий коллапс с багажом. Потому что из Стамбула мы имеем 60 рейсов в день в Москву и Санкт-Петербург,

– сказал Шейтельман.

Он подытожил, что это – большой шанс для Украины нанести новые потери российской экономике и приблизить ее поражение. По его словам, точно подсчитать убытки России невозможно, но очевидно, что это дает результат.