Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу зазначив, що українські безпілотники зупинили не лише повітряне сполучення між російськими містами, а й залізничне. Це – перший випадок, коли дійсно велика кількість поїздів була зупинена: 160 потягів, які за одну добу були частково скасовані або затримані.

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Якої шкоди завдали українські дрони?

Одне з російських новинних агентств "Росбізнесконсалтинг", щодня публікує статистику щодо кількості українських дронів, які атакують різні регіони Росії.

Вони почали публікувати нову інфографіку: тепер додають часові відрізки, коли аеропорт у Москві був закритий через атаки. Також підраховують не лише тривалість, а й кількість закриттів. Наприклад, головний аеропорт Шереметьєво був закритий 10 разів за цей вікенд, а другий за величиною аеропорт Москви – 9 разів,

– сказав Михайло Шейтельман.

Він додав, що українські безпілотники завдали реальної шкоди російській логістиці. Важливо й те, що атаку українська армія здійснила в неділю. Адже в Росії багато людей у понеділок починають роботу, і для цього вони летять до Москви з різних міст. Москва – це основний ринок праці, тож робоча сила приїжджає саме туди.

В Стамбулі, в Туреччині, ми також мали натовп, черги, колапс. Справжній колапс із багажем. Тому що зі Стамбула ми маємо 60 рейсів на день до Москви і Санкт-Петербурга,

– сказав Шейтельман.

Він підсумував, що це – великий шанс для України завдати нових втрат російській економіці та наблизити її поразку. За його словами, точно підрахувати збитки Росії неможливо, але очевидно, що це дає результат.