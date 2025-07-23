Журналист, аналитик-международник Александр Демченко рассказал 24 Каналу, как российские власти могут использовать ситуацию с коллапсом в аэропортах. Также из-за украинских беспилотников ограничения в российских аэропортах вводились 19 июля.

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Какие убытки несет Россия из-за коллапса в аэропортах?

Демченко отметил, что каждый рейс, который был отменен, каждый часовое закрытие аэропорта в России и особенно в Москве, стоит российскому бюджету в 50 миллионов рублей.

В день, по его словам, бывает по 7 – 8 раз закрывают аэропорты. А в последнее время более 1000 рейсов отменены по всей России, особенно в центральных городах. Это уже идет речь о десятках миллионов не рублей, а долларов.

Российские генералы находятся в Москве и так же там размещены центры принятия решений. А люди, которые эти решения выполняют, конструируют и что-то делают, находятся в регионах. Они не могут добраться до Москвы для того, чтобы принять те или иные решения,

– подчеркнул журналист.

Поэтому, по его мнению, речь идет о полноценном коллапсе даже оборонного сегмента России из-за ударов по системе аэропортов.

Путин не так просто пытается сбивать противоракетами украинские дроны на территории аэропортов. Он собирается уничтожать свои же аэропорты. Уже были теракты в "Домодедово", "Шереметьево". Будут провокации,

– предположил он.

Тысячи людей собираются на территории терминалов. Почему их не выпускают? План "Ковер". Зачем им выдают матрасы? Наверное для того, чтобы создать картинку, уверен аналитик-международник, а потом и трагедию для них.

Когда Путин поймет, что ситуация выходит из-под контроля, что денег нет, а войну надо продолжать для удержания своей власти, он ликвидирует тысячи людей. Будет гореть пол-Москвы. Но он сделает все, чтобы эту войну продолжить и всем заткнуть рты,

– отметил Александр Демченко.

Журналист отметил, что Путин даже начал затыкать рот своим пропагандистам. Госдума и Кремль запретили им смотреть честные и правдивые украинские новости.

Если сейчас выбрасываются из окон и самостреляются министры в России, то, по его словам, следующими будут наказывать пропагандистов.

Напомним, что 19 июля под атакой беспилотников оказалась Москва и Подмосковье. Поэтому в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" временно ввели ограничения на полеты.

Вечером 20 июля снова ввели ограничения во всех четырех московских аэропортах Москвы и в Нижнем Новгороде из-за дроновой атаки.

Пассажирам пришлось ждать вылетов по 12 часов, а 75 рейсов было вообще отменено. 140 рейсов перенесли только в аэропорту "Шереметьево". Во "Внуково" также не удалось вовремя выполнить 17 рейсов.

Ранее, 17 июля, в Санкт-Петербурге были зафиксированы неизвестные беспилотники. Это привело к задержке 10 рейсов в аэропорту "Пулково". Также несколько самолетов кружили в небе, ожидая разрешения на посадку.