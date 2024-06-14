Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что для подавления российской ПВО Украина может использовать ATACMS. Теперь россияне не смогут прятаться на том расстоянии, на которые находились раньше.

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Как подавить российскую ПВО

Свитан рассказал, что ВСУ это сделать могут определенными средствами поражения, которые сейчас имеет Украина. Для примера, ATACMS. Пока их Украина не имела, то россияне свободнее чувствовали себя на линии фронта. ВСУ использовали HIMARS, а именно ракеты М31. Установки стояли до фронта на расстоянии 30 километров и могли доставать до россиян на расстояние 50 километров.

Поэтому они (россияне – 24 Канал) стояли на расстоянии 60 – 80, даже 100 километров и могли удерживать наши позиции, поскольку мы до них не доставали,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

По словам Свитана, после того, как в Украине появились ATACMS, россияне уже не смогут так прятаться. Будет опасно для российских С-300 и С-400 в Крыму и Белгородской области. Когда ВСУ уничтожат все ПВО России на расстоянии 200 – 250 километров, тогда уже можно будет говорить о преимуществах в воздухе.

Тогда уже можно будет выходить с бомбардировщиком и высыпать свободнопадающие бомбы. Авиабомб у нас достаточно,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Как россияне подавляют украинскую ПВО

По словам Свитана, россияне сбрасывают КАБы с самолетов Су-34, который имеет дальность 60 километров. На таком расстоянии Украина не может развернуть системы Patriot. Опять же зенитно-ракетные С-300, которые имеет Украина, имеют дальность 70 километров, однако их близко к линии фронта ставить опасно.

Если бы у нас Patriot было столько, столько С-300 и мы могли доставать до 150 километров, тогда россияне этого бы не делали. Поэтому россияне подавили наше ПВО на линии соприкосновения,

– отметил полковник запаса ВСУ.

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