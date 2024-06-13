Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это основное направление для захватчиков. Там есть три ветки, где они будут давить.

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Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки

Российские оккупанты несут мощные потери в районе Белогоровки Луганской области, однако продолжают двигаться. Враг пытается срезать белогоровский выступ – вклинивание в российскую оборону.

Россияне ведут серьезный артиллерийский огонь и пытаются со стороны Лисичанского НПЗ заходить на восток и юго-восток Белогоровки. Это основное направление, хотя в последнее время враг усилил и северное направление – из-под Кременной. С этих двух направлений пытаются вытеснить наш гарнизон,

– сообщил Свитан.

Впрочем, по его словам, Силы обороны имеют очень хорошие позиции в районе Белогоровки. Разница в высотах не дает оккупантам подойти к украинским позициям, поэтому серьезных проблем там не должно быть. Врагу нужна Белогоровка, чтобы выйти на границы Луганской области.

Где будут основные бои

Россия сосредоточила основные резервы именно на Восточном фронте и пытается прорвать линию фронта от Курахово до Очеретино.

Это вторая линия обороны – в районе Карловки, Курахово и Очеретино. Они пытаются ее прорвать, выйти на оперативное пространство и зайти в Покровск, Доброполье. Это общее направление, там и будут основные бои – именно на Восточном фронте,

– отметил полковник запаса ВСУ.

В то же время, по его мнению, Харьковское направление, Кинбурнская коса, район Крынков и Роботино враг будет использовать, чтобы отвлечь внимание наших защитников.

Основное направление – это Покровск. На Карловку они уже подошли, на Курахово, и из Очеретино на трассу Константиновка – Покровск – три ветки, где они будут давить. По этим направлениям располагаются российские резервы. Они готовы,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Так, россияне "нашпиговали" резервами агломерацию Донецк – Макеевка – Ясиноватая. Их враг может использовать, чтобы прорваться на Покровск.

Ситуация на фронте: основное