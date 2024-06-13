Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это основное направление для захватчиков. Там есть три ветки, где они будут давить.
Стоит внимания Тяжелые бои в Часовом Яре и провокация россиян в Рыжевке: как изменилась линия фронта за неделю
Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки
Российские оккупанты несут мощные потери в районе Белогоровки Луганской области, однако продолжают двигаться. Враг пытается срезать белогоровский выступ – вклинивание в российскую оборону.
Россияне ведут серьезный артиллерийский огонь и пытаются со стороны Лисичанского НПЗ заходить на восток и юго-восток Белогоровки. Это основное направление, хотя в последнее время враг усилил и северное направление – из-под Кременной. С этих двух направлений пытаются вытеснить наш гарнизон,
– сообщил Свитан.
Впрочем, по его словам, Силы обороны имеют очень хорошие позиции в районе Белогоровки. Разница в высотах не дает оккупантам подойти к украинским позициям, поэтому серьезных проблем там не должно быть. Врагу нужна Белогоровка, чтобы выйти на границы Луганской области.
Где будут основные бои
Россия сосредоточила основные резервы именно на Восточном фронте и пытается прорвать линию фронта от Курахово до Очеретино.
Это вторая линия обороны – в районе Карловки, Курахово и Очеретино. Они пытаются ее прорвать, выйти на оперативное пространство и зайти в Покровск, Доброполье. Это общее направление, там и будут основные бои – именно на Восточном фронте,
– отметил полковник запаса ВСУ.
В то же время, по его мнению, Харьковское направление, Кинбурнская коса, район Крынков и Роботино враг будет использовать, чтобы отвлечь внимание наших защитников.
Основное направление – это Покровск. На Карловку они уже подошли, на Курахово, и из Очеретино на трассу Константиновка – Покровск – три ветки, где они будут давить. По этим направлениям располагаются российские резервы. Они готовы,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Так, россияне "нашпиговали" резервами агломерацию Донецк – Макеевка – Ясиноватая. Их враг может использовать, чтобы прорваться на Покровск.
Ситуация на фронте: основное
- За сутки 12 июня нашим защитникам удалось ликвидировать почти тысячу захватчиков – 980 оккупантов отправились на "концерт Кобзона". Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 522 810 российских военных.
- На Южном направлении россияне потеряли 5 лодок за день. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
- Украинские защитники начали использовать БМП Bradley новым и нестандартным способом. Их военные применяют для атак на вражеские окопы и другие боевые позиции, а на близком расстоянии Bradley могут обстреливать здания с российскими солдатами и легкие укрепления.