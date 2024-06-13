Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що це основний напрямок для загарбників. Там є три гілки, де вони тиснутимуть.

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Окупанти намагаються витиснути ЗСУ з Білогорівки

Російські окупанти зазнають потужних втрат в районі Білогорівки Луганської області, проте продовжують рухатися. Ворог намагається зрізати білогорівський виступ – вклинення у російську оборону.

Росіяни ведуть серйозний артилерійський вогонь і намагаються з боку Лисичанського НПЗ заходити на схід і південний схід Білогорівки. Це основний напрямок, хоча останнім часом ворог посилив і північний напрямок – з-під Кремінної. З цих двох напрямків намагаються витиснути наш гарнізон,

– повідомив Світан.

Утім, за його словами, Сили оборони мають дуже хороші позиції в районі Білогорівки. Різниця у висотах не дає окупантам підійти до українських позицій, тож серйозних проблем там не мало б бути. Ворогу потрібна Білогорівка, щоб вийти на кордони Луганської області.

Де будуть основні бої

Росія зосередила основні резерви саме на Східному фронті й намагається прорвати лінію фронту від Курахового до Очеретиного.

Це друга лінія оборони – в районі Карлівки, Курахового й Очеретиного. Вони намагаються її прорвати, вийти на оперативний простір і зайти в Покровськ, Добропілля. Це загальний напрямок, там і будуть основні бої – саме на Східному фронті,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Водночас, на його думку, Харківський напрямок, Кінбурнська коса, район Кринків і Роботиного ворог використовуватиме, щоб відвернути увагу наших оборонців.

Основний напрямок – це Покровськ. На Карлівку вони вже підійшли, на Курахове, і з Очеретиного на трасу Костянтинівка – Покровськ – три гілки, де вони тиснутимуть. За цими напрямками розташовуються російські резерви. Вони готові,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Так, росіяни "нашпигували" резервами агломерацію Донецьк – Макіївка – Ясинувата. Їх ворог може використовувати, щоб прорватися на Покровськ.

Ситуація на фронті: основне