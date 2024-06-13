Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що це основний напрямок для загарбників. Там є три гілки, де вони тиснутимуть.
Варте уваги Важкі бої в Часовому Яру і провокація росіян у Рижівці: як змінилася лінія фронту за тиждень
Окупанти намагаються витиснути ЗСУ з Білогорівки
Російські окупанти зазнають потужних втрат в районі Білогорівки Луганської області, проте продовжують рухатися. Ворог намагається зрізати білогорівський виступ – вклинення у російську оборону.
Росіяни ведуть серйозний артилерійський вогонь і намагаються з боку Лисичанського НПЗ заходити на схід і південний схід Білогорівки. Це основний напрямок, хоча останнім часом ворог посилив і північний напрямок – з-під Кремінної. З цих двох напрямків намагаються витиснути наш гарнізон,
– повідомив Світан.
Утім, за його словами, Сили оборони мають дуже хороші позиції в районі Білогорівки. Різниця у висотах не дає окупантам підійти до українських позицій, тож серйозних проблем там не мало б бути. Ворогу потрібна Білогорівка, щоб вийти на кордони Луганської області.
Де будуть основні бої
Росія зосередила основні резерви саме на Східному фронті й намагається прорвати лінію фронту від Курахового до Очеретиного.
Це друга лінія оборони – в районі Карлівки, Курахового й Очеретиного. Вони намагаються її прорвати, вийти на оперативний простір і зайти в Покровськ, Добропілля. Це загальний напрямок, там і будуть основні бої – саме на Східному фронті,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Водночас, на його думку, Харківський напрямок, Кінбурнська коса, район Кринків і Роботиного ворог використовуватиме, щоб відвернути увагу наших оборонців.
Основний напрямок – це Покровськ. На Карлівку вони вже підійшли, на Курахове, і з Очеретиного на трасу Костянтинівка – Покровськ – три гілки, де вони тиснутимуть. За цими напрямками розташовуються російські резерви. Вони готові,
– підкреслив полковник запасу ЗСУ.
Так, росіяни "нашпигували" резервами агломерацію Донецьк – Макіївка – Ясинувата. Їх ворог може використовувати, щоб прорватися на Покровськ.
Ситуація на фронті: основне
- За добу 12 червня наших захисникам вдалося ліквідувати майже тисячу загарбників – 980 окупантів відправилися на "концерт Кобзона". Усього з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 522 810 російських військових.
- На Південному напрямку росіяни втратили 5 човнів за день. Про це у четвер, 13 червня, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
- Українські оборонці почали використовувати БМП Bradley у новий та нестандартний спосіб. Їх військові застосовують для атак на ворожі окопи та інші бойові позиції, а на близькій відстані Bradley можуть обстрілювати будівлі з російськими солдатами та легші укріплення.