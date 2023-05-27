В каких случаях военный может уволиться из рядов ВСУ

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за войны против Украины. Но часть военных имеет право уволиться с военной службы.

Специалист Смелянского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Наталья Мамонова рассказала, как солдат может уволиться со службы.

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Кто может уволиться из рядов ВСУ

Статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" четко определяет основания для увольнения со службы. Согласно статье, военнослужащий может уволиться:

по возрасту, когда военный достиг предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья, когда ВВК издала заключение о непригодности к службе в ВСУ;

в случае лишения воинского звания или ограничения свободы – если солдата осудили за преступление, а обвинительный приговор вступил в силу;

по семейным обстоятельствам. Эта категория имеет широкий охват: необходимость воспитания ребенка с инвалидностью, серьезные болезни у родственников, беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком, если ребенку требуется уход по медицинскому заключению.

Какие документы необходимы

Право окончания военной службы необходимо подтвердить документально – принести свидетельства о рождении детей, удостоверения многодетной семьи, документы, подтверждающие инвалидность ребенка, медицинские справки о состоянии здоровья больных членов семьи, решение суда о признании военнослужащего недееспособным.

Вышеперечисленные документы военнослужащий должен прикрепить к своему рапорту военнослужащего, который подается командиру подразделения.

Специалист уточнила, что родственные связи должны быть подтверждены документально, а гражданский брак не учитывается.