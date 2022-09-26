Операция, с которой начиналось контрнаступление ВСУ: уникальные кадры освобождения Балаклеи

Балаклея стала одним из первых населенных пунктов, который освободили украинские войска в рамках контрнаступления в Харьковской области. 8 сентября полностью освободили от оккупантов.

Уникальные кадры освобождения Балаклеи на Харьковщине опубликовало спецподразделение "Кракен". На видео видно, как наши защитники проводили операцию по возвращению города под контроль Украины.

Обратите внимание ВСУ, вероятно, освободили Купянск-Узловой на левом берегу Оскола: показываем его на карте

Как освобождали Балаклею

Балаклея на Харьковщине со 2 марта находилась под российской оккупацией. Мэр города Иван Столбовой предал Украину, перешел на сторону врага и вместе с семьей переехал в россию.

После полугодовой оккупации украинский флаг вернулся в город, а с этого и началось масштабное контрнаступление украинских войск, в рамках которого удалось освободить около 400 населенных пунктов.

Следует заметить, что за 5 лет до вторжения в Балаклею произошла масштабная катастрофа – взорвались склады с боеприпасами. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что ответственность за этот случай, как и за другие похожие катастрофы, лежит на россии.

Как украинские войска освобождали Балаклею: уникальные кадры

Главное о контрнаступлении на Харьковщине

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление на Харьковщине, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который находится на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм и Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

Изюм по состоянию на 26 сентября является крупнейшим освобожденным украинскими войсками городом. Однако оккупанты нанесли серьезные разрушения городу, а в лесу нашли более 400 могил. Среди погребенных там было немало замученных оккупантами гражданских. Также весь мир облетело фото руки эксгумированного тела, на котором была сине-желтая лента – это рука военнослужащего Сергея Совы, который в апреле защищал Изюм. Указом президента он удостоен звания Героя Украины посмертно.

Стоит посмотреть – как жители Балаклеи встречали украинских военных: смотрите видео