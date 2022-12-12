Как освобождали Кисловку и Котляровку: захватывающие кадры от спецподразделения Kraken

Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов. Показали кадры, как спецназовцы освободили Кисловку и Котляровку на Харьковщине.

Так, свою работу показало отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Минобороны "Kraken".

Кстати говоря Они не были готовы к этому: какой ошибкой россиян воспользовались ВСУ при контрнаступлении

Как освобождали села

Кисловка и Котляровка расположены севернее Сватового. Для их освобождения от оккупантов привлекли штурмовые группы.

Кстати, в сводке Генштаба ВСУ сообщали, что на Купянском направлении оккупанты 12 декабря обстреляли Кисловку и Котляровку. Кроме того, под обстрелы попали населенные пункты Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

Освобождение Кисловки и Котляровки: видео

Какая ситуация на фронте

Оккупанты и дальше пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других участках россияне пытаются сдерживать действия подразделений сил обороны.

Они обстреливают всю линию фронта. Кроме того, за сутки россияне нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также ударили из реактивных систем залпового огня по Херсону.