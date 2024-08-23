Части жителей Львова сменили группу отключения света

Львовоблэнерго обновило очереди графиков отключений. Местных жителей призвали проверить актуальные данные о своей группе.

В связи с обновлением очередей графиков почасовых отключений у некоторых потребителей изменились группы отключений.

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Часть львовян уже получили уведомления об изменениях

Пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram получили адресные сообщения об изменении группы. Однако не все львовяне пользуются этими ботами. Но есть возможность проверить свою группу самостоятельно.

Как проверить свою группу отключений

Проверить свою группу отключений можно с помощью чат-ботов в Viber/Telegram или на странице "Почему нет света" на сайте Львовоблэнерго.

Ссылка на чат-боты:

Напомним, что во Львове графики отключения света разделены на 6 групп. На 23 августа отключение света не прогнозируются. Львовоблэнерго сообщит в случае изменения ситуации.