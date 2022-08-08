Как в Африке относятся к войне в Украине и почему туда ездил лавров: подробности, которые следует знать

Некоторое время назад уважаемый министр иностранных дел россии лавров совершил серию визитов в ряд стран Африки по поручению своего кремлевского вождя. Целью его путешествия было найти союзников для своей кровожадной империи зла.

Как можно дополнить слова Михаила Подоляка о турне лаврова по Африке, как африканцы восприняли слова главной "лошади" российской дипломатии об "антинародном режиме" в Киеве, что нужно сделать для усиления украинского присутствия в Африке и почему африканские страны такие пассивные во внешней политике – эксклюзивно сайту 24 канала рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в Южной Африке Любовь Абравитова.

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Турне лаврова

Михаил Подоляк заявил ранее, что визиты лаврова в африканские государства являются квинтэссенцией садизма. Что бы вы добавили со своей стороны как человек, находящийся в непосредственной близости к делам африканским?

Если бы мне пришлось прокомментировать очень коротко, я бы сказала, что это шаг последней надежды. А на самом деле я думаю, что большинство стран мира определились уже с тем, что Украина сегодня борется не только за основные ценности человечества, но и за стабильность в мире и в регионе.

Происходящее в нашей стране касается сегодня всех. Не только поставки зерна и других сельскохозяйственных товаров в Африку. Люди здесь думали, что их эта война не коснется. Пока не увидели влияния побочных эффектов войны на двустороннюю украинско-африканскую торговлю.

Думаю, что у нас будет очень много дискуссий по этому поводу. Африканские партнеры не надеялись, что события в маленькой Украине, о которой они никогда толком ничего и не слышали, будут так сильно влиять на всеобщее благосостояние.

Теперь же благодаря, в том числе и моей работе как посла, африканские государства знают, где находится Мариуполь, где Чернобаевка, и что она для нас означает.

Наша главная проблема во всем, что касается Африки, это то, что мы ее недооцениваем. Этот континент может нам во многом помочь расти как государству. Да и мы можем помочь расти черному континенту.

Вторым пунктом, который хотелось бы выделить, я назову недооценку с нашей стороны того, насколько в это время россия смогла распространить свое идеологическое влияние на африканском континенте. российские позиции и по сей день продолжают быть достаточно прочными в основном благодаря глубокой идеологической укорененности. Ничего больше нашего врага с Африкой никогда и не объединяло.

По словам Абравитовой, в Африке не думали, что война в Украине на них повлияет / Фото предоставлено собеседницей

Нет никаких ни экономических, ни каких-либо других связей между африканцами и россиянами. Идея как раз и есть одним из ключевых факторов с точки зрения африканского населения. На этом россия очень удачно сыграла.

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Продолжая эту "лавровскую" тему, хотел бы, чтобы вы сказали, по вашему мнению, африканцы восприняли слова российского главы мид о намерении кремля освободить Украину от "антинародного режима".

Позиция африканского политикума отдельных стран Африки далеко не всегда совпадает со взглядами населения этих стран. Если одна из африканских провластных элит имеет хорошие политические и бизнес-отношения с москвой, то эти элитарии в основном будут исходить именно из этих хороших отношений, формируя свою позицию во внешней политике.

Недавно нам стало известно, что Египет разорвал с Украиной контракт на поставку 240 тысяч тонн зерна. Так лавров все-таки не только на пирамиды посмотреть приезжал, но и сделал какое-то дипломатическое усилие, которое было бы на руку россии?

Африканские режимы избраны также собственным населением. Соответственно, все чего избранные политики будут хотеть – это либо быть переизбранными, либо сохранить свои партии при власти.

Следовательно, максимум из того, что можно сделать, имея такие желания, это минимизировать потери и страдания населения из-за российской агрессии в Украине. В таких условиях для них становятся второстепенными вопросы принципов или международного права.

На первый план выходит вопрос экзистенциальный. Как вот в этом случае в частности. Мне кажется, что египетский сценарий был очень предсказуем. Рассчитывать на то, что Египет, являясь крайне зависимым от нашей агропродукции, вдруг возьмет и скажет, что, мол, мы будем ждать вашего зерна столько времени, сколько нужно.

Мы видели несколько стран региона, которые охотно покупали украденное отечественное зерно. Поэтому египетская реакция была вполне ожидаемой. И совсем не результат дипломатической работы лаврова.

Страны Африки пытаются минимизировать собственные потери из-за войны путина в Украине / Фото Getty Images

Почему лидер Сенегала так и не отважился посетить Киев? Вроде бы собирался, нет? Где следует искать загвоздку в этой истории?

Дело в том, что руководство Африканского Союза находится под ощутимым российским влиянием. Особенно ясно это прослеживается в Эфиопии и Субсахарской Африке.

Любое председательство в Африканском Союзе ежегодное. В следующем году Сенегал уступит место другой стране. Не нужно выделять страны, которые возглавляют. Гораздо более целесообразно концентрировать внимание на государствах, весомых в политическом смысле. Например таких, как Кения, Эфиопия или та же Южная Африка. Перечисленные мной страны главные, когда речь идет о принятии тех или иных решений другими государствами вокруг.

Нам не нужно удивляться именно такой позиции Сенегала. Последний в этой ситуации всегда может апеллировать к тому, что он, как председательствующая страна в нынешнем году в АС, хочет быть равноудаленным и беспристрастным.

Африка живет по принципу "лучше не сделать и чувствовать себя спокойно, чем сделать что-то и быть обвиненным".

Африканские лидеры любят внимание к себе, любят, когда к ним кто-то приезжает. Сами же они, скорее, воздержатся от проактивной позиции.

Связи Украины и Африки

Каким Вы видите рецепт укрепления украинско-африканских связей? Ведь всем сейчас очевидно, что мы немного недорабатываем на этом направлении.

Вы знаете, критиковать всегда очень легко. У нас не хватает ресурсов. Тем более, когда у нас в стране большая война. Да что говорить, когда мы и раньше не могли качественно подойти к африканскому треку с точки зрения качественного отбора кадров и соответствующего финансирования. Теперь и подавно не можем.

В то же время, если сравнить украинский уровень дипломатического присутствия в африканском контексте с польским или немецким, можно сделать вывод, что мы в этом моменте не проигрываем нашим европейским партнерам.

Главным нашим недостатком является неприсутствие юридически. У нас нет дипломатических представительств в большинстве стран Африки.

В Намибии у нас есть крепкая община, есть поддержка партнеров. И все же мне не хватает юридически подкрепленной позиции. Я не являюсь послом в Намибии. В зону моей ответственности входят 10 стран, но Намибии среди них нет. Наших посольств нет также и в 7 из этих 10 стран, с которыми я работаю как посол.

Недавно у вас была целая серия официальных визитов в ряд стран континента. Когда мы с Вами договаривались о разговоре, вы как раз были на приеме у монарха королевства Бафокенг. Давайте поговорим об этих визитах.

Я ездила в Ботсвану, потому что являюсь послом, в том числе и в том государстве. Оно последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Существует такое дело, как Кимберлийский Процесс. Даю Вам, как журналисту, эту наводку. Эта организация основана, если я не ошибаюсь, в 2004 году.

И объединяет она страны, занимающиеся бриллиантовым промыслом. Большими игроками там есть именно добытчики этих камешков.

Одна из самых больших "бриллиантовых" стран в этом формате – россия. Доходы от сбыта бриллиантов являются одними из самых больших для россии. Сегодня мы стараемся сконцентрировать наше внимание на том, чтобы не допустить исправной торговли бриллиантами Африки и россии. Наша взбешенная соседка является террористическим государством. Поэтому не имеет права сбывать любую свою продукцию на общедоступных мировых рынках.

Поскольку Ботсвана имеет право вето в рамках Кимберлийского Процесса, равно как и россия в ООН, целью моего визита среди прочего было убедить политическую ботсванскую верхушку применить свое право против россии.

В конце Вашего рассказа, я догадался, что визит был не просто плановым.

Вот видите, как я вас к этому выводу подвела? (Звонко смеется). Однако, давайте продолжим о моих визитах.

Я была и в Габороне. Посещала организацию сотрудничества стран африканского юга. Мы будем активно работать с МИД, чтобы быть аккредитованными в этом формате. Это тоже дает определенные возможности.

Наш министр Дмитрий Кулеба собирается посетить Субсахарскую Африку. Не является ли это ответом на лавровское турне? И какова будет конечная цель этих наших поездок?

Во-первых, нет, это не ответ лаврову. Серия визитов Кулебы планировалась заранее. Министр лично мне ставил задачу по подготовке предстоящей его поездки. В Африке – это целый процесс. Имеем то, что имеем. Почву нужно было готовить очень долго. Этим мы, собственно, и занимались вместе с главой нашего МИД.

россия, отправляя своего представителя, делала это не планово. Она пытается таким образом на ходу спасать экономику. В то время как мы пытались укрепить связи с африканцами уже раньше времени.

География турне господина министра еще до конца не согласована. И в мире, и в Африке присутствует слишком много факторов, которые могут повлиять на это путешествие. Однако ничего нет экстраординарного и нового в этой поездке. Она носит плановый характер, как я уже говорила.

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