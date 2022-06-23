Как в Израиле: Зеленский рассказал о призыве в Украине после войны и что ждет студентов

Вероятно, после победы правила призыва будут изменены. Одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности Украины, – это привлечение в армию подростков.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед студентами и преподавателями Израиля, сообщает 24 канал.

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Зеленский о возможном призыве студентов

Сейчас на фундаменте Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украина готовит соответствующую реформу безопасности. Одна из моделей, которую сейчас рассматривают как основу – привлечение к военному делу студентов, что практикуется в Израиле.

Он подчеркнул, что это не окончательное решение, а только один из вариантов развития событий. В целом, по его словам, этот шаг будет предприниматься после обсуждений.

Будем рассматривать, обсуждать с обществом, с общественностью,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что теперь большинство украинцев знают, как обращаться с оружием в руках. Сотни тысяч человек вступили в территориальную оборону. Многие защищали нашу землю голыми руками, а затем с оружием в руках. Все это повлияет на предстоящую подготовку украинских военнослужащих.

Как раньше, с точки зрения защиты нашего государства и армии, а также количества военных, так уже не будет и подход будет изменен и для студенчества,

– заявил Зеленский.

Что подчеркнул Зеленский во время выступления

Израиль – страна, которая защищается от атак Палестины уже полвека. На фоне этого, после 12 класса, все ученики служат в армии. Есть исключения для девочек и ортодоксальных евреев. Но и эти категории проходят альтернативную службу, не связанную с потребностью брать в руки оружие.

Зеленский выразил благодарность народу Израиля и призвал власти страны отреагировать на агрессию и предоставить нам помощь.

"Я благодарен народу Израиля, я благодарен вам за искреннюю и эмоциональную поддержку украинцев. Благодарен за все украинские флаги, которые появились на ваших улицах... За все слова, которые прозвучали в нашу поддержку в вашем обществе. Я благодарен вашему великому народу. Но мы хотели бы поддержки от вашей власти. Мне кажется, это справедливо", – подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Люксембург оказал нам оборонную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета. Страны Балтии выслали нам нужное оружие. Даже Ирландия, с которой у Украины нет таких глубоких связей, как с Израилем, отменила визовый режим для украинцев.

Также Зеленский напомнил, что власти Израиля приостановили безвизовый режим и не поддержали санкции против России. Он отметил, что не может осуждать эти решения, но призвал студентов подумать об этих вещах.

Детальнее – Зеленский пообщался со студентами и профессорами Израиля: смотрите видео