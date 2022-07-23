Как в порту Одессы тушили пожар после ракетного удара врага: кадры с места происшествия

В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами порта в Одессе загорелся масштабный пожар. Кадры с места событий показывают героичность спасателей.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео ликвидации пожара в Одесском морском торговом порту в результате циничных действий россии.

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По данным главы Одесской ОГА Максима Марченко, в результате попадания вражеских ракет по порту есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.

Последствия ракетного удара по порту в Одессе / Фото ГСЧС

Героизм спасателей сложно оценить. Они герои, спасающие жизнь украинцев. Ежедневно ликвидируя последствия циничных деяний российских оккупантов, рискуя собственной жизнью, работники ГСЧС выполняют свой долг.

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оккупанты выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр" по порту. 2 этих ракет попали в цель. Еще 2 сбили наши силы противовоздушной обороны.

Прилетевшие в порт ракеты попали в его инфраструктуру. Именно в месте попадания хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт.

В Министерстве аграрной политики эту информацию подтвердили. В то же время, не сказали, какое количество украинского зерна попало под атаку россиян.

Зерно после подписания соглашения планировали отправить на экспорт в ближайшие дни. Ведь накануне в Стамбуле подписали договор о разблокировании украинских портов. Речь идет об открытии гуманитарных коридоров из Южного, Одессы и Черноморска.

Пока украинская сторона сообщила, что атака на порт не повлияет на договоренности – зерно все равно экспортируют.

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