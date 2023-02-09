"Пророчества" Орвелла: как в России цензурируют новости о Путине, его здоровье и войне

Ни для кого не секрет, что Россия – это антоним свободы слова. Кремлевский диктатор до сих пор вылавливает флешбеки из СССР, запрещая россиянам негативно высказываться о нем, даже в сети.

Иностранные СМИ изучили парадокс цензуры в России. Главным в этом деле является Роскомнадзор.

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Чем он занимается

В ноябре 2022 года белорусская группа "Киберпартизаны" сломала Главный радиочастотный центр Роскомнадзора. Хакеры заявили, что им удалось войти во внутреннюю сеть ведомства и получить доступ к документам и переписке работников. Интересно, что объем данных превысил 2 терабайта.

Эти документы, по информации "Киберпартизан", доказывают "масштабную слежку в сети и попытки установить тотальный контроль за всеми, кто за последние 20 лет высказывался против путинского режима".

Следовательно, можно заключить, что одной из главных целей Роскомнадзора есть зачистка любой отрицательной информации о Владимире Путине.

В основные обязанности работников Роскомнадзора входят:

составление отчетов, где они собирают всю негативную реакцию на появление Путина;

прогнозы о том, какие события могут спровоцировать критику в будущем;

слежение за сообщениями о здоровье Путина.

В частности, в отчетах есть комментарии о том, что российский президент якобы страдает "раком" или "шизофренией" – обычно поводом для них становятся соответствующие публикации или заявления в СМИ.

Сколько денег выделяют на оптимизацию цензуры

Журналисты обнаружили, что информацию о президенте работники Роскомнадзора искали по ключевым словам: "плюговой карлик", "Пиня" и "пуйло". Кроме того, Роскомнадзор планирует оптимизировать поиск негатива о Путине.

Еще в августе СМИ писали, что московской IT-компании "Эксикьюшн Эр Ди Си" выделили 57,7 миллиона рублей на разработку системы "Окулус", которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах.

Она, в частности, будет искать оскорбительные картинки о Путине и "сравнении президента с негативными персонажами" (с Адольфом Гитлером, вампирами или педофилами).

Каков результат такой работы

Роскомнадзор с начала войны стал главным инструментом власти для борьбы с нежелательной информацией о российском вторжении в Украину. Как следует из внутренних документов Роскомнадзора, за первые 9,5 месяцев войны в Украине российские власти удалили 150 тысяч публикаций в соцсетях.

Мощности Роскомнадзора подключены и к удалению "неправильной" информации о войне с российскими поисковыми системами. К примеру, ведомство мониторит все ссылки на антивоенные материалы в российской поисковой системе "Яндекс".

Россия также ограничила доступ к 630 украинским сайтам, следует из внутренней статистики Роскомнадзора.

Тотальный контроль над всеми

Российские власти уже несколько лет активно признают независимых журналистов и СМИ иностранными агентами, а с началом войны это делают еще чаще. Ведомство следит и за так называемыми лидерами общественного мнения: актерами, блоггерами, стендап-комиками, журналистами, режиссерами и музыкантами.

Неудивительно, что после начала полномасштабного вторжения Роскомнадзор стал следить еще пристальнее СМИ. 28 февраля 2022 года Роскомнадзора поставили задачу мониторить сайты "на предмет контента, противоречащего официальной позиции Минобороны".