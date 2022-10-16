Оставляют без брони и сотен тысяч рублей: как в России обманывают призывников

В России идет частичная мобилизация. Оккупанты придумали схему, как брать у военнообязанных деньги и, несмотря на это, вручать повестки.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отметили, что студентам российских частных университетов с государственной аккредитацией дают брони от мобилизации.

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"В Москве 800 россиян мгновенно поступают в "Синергию" по предложению некоторых частных лиц из университета. Стоимость поступления – около 180 тысяч рублей", – отметили в Центре.

Как обманывают потенциально мобилизованных

После того, как россияне заплатят за обучение деньги, получают уведомления от прокуратуры. Но по анонимному заявлению сообщают, что все, кто фейково поступил в "Синергию", нарушили закон. По мнению СратКома, нет сомнения, что заявления пишут те, кто получил деньги от "поступающих задним числом".

В итоге люди остались без брони и без 180 тысяч рублей, а университет "Синергия", наверное, останется без госаккредитации. Однако некоторые лица заработали столько, в том числе и в прокуратуре, что госаккредитация вернется тем же "задним числом", – рассказали в Центре.

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