Оставляют без брони и сотен тысяч рублей: как в России обманывают призывников
Источник:СтратКом ВСУ
В России идет частичная мобилизация. Оккупанты придумали схему, как брать у военнообязанных деньги и, несмотря на это, вручать повестки.
Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Отметили, что студентам российских частных университетов с государственной аккредитацией дают брони от мобилизации.
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"В Москве 800 россиян мгновенно поступают в "Синергию" по предложению некоторых частных лиц из университета. Стоимость поступления – около 180 тысяч рублей", – отметили в Центре.
Как обманывают потенциально мобилизованных
После того, как россияне заплатят за обучение деньги, получают уведомления от прокуратуры. Но по анонимному заявлению сообщают, что все, кто фейково поступил в "Синергию", нарушили закон. По мнению СратКома, нет сомнения, что заявления пишут те, кто получил деньги от "поступающих задним числом".
В итоге люди остались без брони и без 180 тысяч рублей, а университет "Синергия", наверное, останется без госаккредитации. Однако некоторые лица заработали столько, в том числе и в прокуратуре, что госаккредитация вернется тем же "задним числом", – рассказали в Центре.
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Мобилизация в России: последние новости
- В Петербурге полицейские бежали за мужчиной, чтобы вручить ему повестку. В сети опубликовали видео.
- Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, что мобилизованные не эффективны в войне против Украины. Они умирают или попадают в плен, но не способны на наступление.
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