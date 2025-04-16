Как Виткофф становится новым мощным оружием Путина

Мы не знаем, о чем именно разговаривают между собой Путин и Виткофф, когда говорят об украинских территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Истинная цель Путина

Вероятно, российского президента не столько интересует признание Украиной российского статуса Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, сколько вывод украинских войск с территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. То есть той части, которая сегодня контролируются Киевом и где расположена украинская армия. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Почему для Путина это может быть важно? Формальное признание Украиной факта территориальной принадлежности своих регионов к России ничего не меняет в российско-украинском противостоянии. Россия и без этого считает эти территории своими субъектами, а украинское одобрение или неодобрение не очень смущает Путина. По его мнению, сама украинская государственность является временным явлением, и не Киеву решать что написано в конституции России.

Но если России при посредничестве США удастся добиться, чтобы украинские войска оставили области, часть территории которых является оккупированной, то это будет совсем другой поворот событий.

Во-первых, станет совершенно очевидным, что Украина не просто проиграла войну, но и вынуждена без боя оставлять территории, которые защищали украинские солдаты.

Во-вторых, российские войска войдут на территории, где нет никаких реальных фортификаций и укреплений, которые бы мешали дальнейшему наступлению российской армии. Это означает, что у врага будет возможность начать оккупацию уже новых украинских регионов, а дальше вы знаете сценарий – Москва будет требовать, чтобы украинские войска оставили территории.

При этом от Украины никто не будет требовать юридического признания оккупации. Именно это может стать важным козырем администрации Трампа для дальнейших переговоров с Киевом. Мол, если хотите мира, то должны уступить территории, потому что Путин уже записал их в конституцию своей страны. Да, ошибся, но ему некуда отступать, он должен сохранить лицо. Вам в результате будет обеспечен мир и спокойствие. Да, не справедливый мир, но любой, даже плохой мир, лучше хорошей войны.

Будьте уверены, что именно этой пословицей будут оперировать такие люди как Стив Уиткофф после того, как осознают, что Путин готов к прекращению огня.

Один из главных конфликтов переговоров

Это является серьезной ловушкой для дальнейшего развития событий на российско-украинском фронте. Сейчас существует достаточно укрепленная линия соприкосновения. Россияне до сих пор не могут достичь задачи, которую Путин поставил еще 24 февраля 2022 года – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины.

Оккупанты хотят с помощью администрации Трампа достичь того, чего годами не могут достичь на поле боя.

С этой точки зрения, можно назвать Уиткоффа с его переговорами с Путиным – новейшим оружием России, которое значительно важнее для Путина, чем все его беспилотники и северо-корейские ракеты вместе взятые. Ведь если мы согласимся с логикой спецпредставителя американского президента, то можем потерять большую часть территории без всяких военных действий.

Сейчас нужно говорить не только о том, что Украина не признает российский статус своих регионов, которые Кремль вписал в свою конституцию, но и о том, что она не отдаст их России. Это будет один из главных конфликтов переговорного процесса, который не имеет ничего общего с реальным завершением войны и даже прекращением огня. Он является исключительно затягиванием времени для того, чтобы продолжать военные действия на фоне дальнейших переговоров с администрацией Трампа.