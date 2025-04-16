Справжня мета Путіна

Ймовірно, російського президента не стільки цікавить визнання Україною російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, скільки виведення українських військ з території Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя. Тобто тієї частини, яка сьогодні контролюються Києвом і де розташована українська армія. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Чому для Путіна це може бути важливо? Формальне визнання Україною факту територіальної приналежності своїх регіонів до Росії нічого не змінює у російсько-українському протистоянні. Росія і без цього вважає ці території своїми суб'єктами, а українське схвалення або не схвалення не дуже бентежить Путіна. На його думку, сама українська державність є тимчасовим явищем, і не Києву вирішувати що написано у конституції Росії.

Та якщо Росії за посередництвом США вдасться добитися, щоб українські війська залишили області, частина території яких є окупованою, то це буде зовсім інший поворот подій.

По-перше, стане абсолютно очевидним, що Україна не просто програла війну, але й змушена без бою залишати території, які захищали українські солдати.

По-друге, російські війська увійдуть на території, де немає ніяких реальних фортифікацій і укріплень, які б заважали подальшому наступу російської армії. Це означає, що у ворога буде можливість почати окупацію вже нових українських регіонів, а далі ви знаєте сценарій – Москва вимагатиме, щоб українські війська залишили території.

При цьому від України ніхто не буде вимагати юридичного визнання окупації. Саме це може стати важливим козирем адміністрації Трампа для подальших перемовин із Києвом. Мовляв, якщо бажаєте миру, то маєте поступитися територіями, бо Путін вже записав їх у конституцію своєї країни. Так, помилився, але йому нема куди відступати, він має зберегти обличчя. Вам у результаті буде забезпечений мир і спокій. Так, не справедливий мир, але будь-який, навіть поганий мир, кращий за хорошу війну.

Будьте впевнені, що саме цим прислів'ям будуть оперувати такі люди як Стів Віткофф після того, як усвідомлять, що Путін готовий до припинення вогню.

Один з головних конфліктів перемовин

Це є серйозною паскою для подальшого розвитку подій на російсько-українському фронті. Зараз існує достатньо укріплена лінія зіткнення. Росіяни досі не можуть досягти завдання, яке Путін поставив ще 24 лютого 2022 року – вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України.

Окупанти хочуть за допомогою адміністрації Трампа досягти того, чого роками не можуть досягти на полі бою.

З цього погляду, можна назвати Віткоффа з його перемовинами з Путіним – новітньою зброєю Росії, яка значно важливіша для Путіна, ніж всі його безпілотники і північно-корейські ракети разом узяті. Адже якщо ми погодимося із логікою спецпредставника американського президента, то можемо втратити велику частину території без жодних воєнних дій.

Зараз потрібно говорити не тільки про те, що Україна не визнає російський статус своїх регіонів, які Кремль вписав у свою конституцію, а й про те, що вона не віддасть їх Росії. Це буде один з головних конфліктів перемовного процесу, який немає нічого спільного із реальним завершенням війни і навіть припиненням вогню. Він є виключно затягуванням часу для того, щоб продовжувати воєнні дії на тлі подальших перемовин із адміністрацією Трампа.