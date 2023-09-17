За что ни берется Владимир Путин, выходит сплошной провал. Исключением не стали и винокурни при дворце в Геленджике.

В общей сложности две винокурни Путина оценивают в 17 миллиардов рублей. В то же время дела там обстоят не очень. Как у России, так и у Путина в целом.

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Что известно о путинских винокурнях

Возле путинского дворца расположены две винокурни. Первую из них учредили еще в 2009 году. Назвал ее Путин "Усадьба Дивноморское". Ее особо не скрывали. Сомнительную славу она снискала благодаря приемам и банкетам в Кремле. Путин угощал своих редких гостей вином собственного производства. В частности, именно такое вино пил Ким Чен Ын во время визита в Россию в 2023 году.



Гостей, у которых Путин надеется что-то выпросить, он угощает своим вином / The Insider

у. В частности, из-за меню. Он привык к красивой жизни. В частности, пить игристое и есть икру. Между тем меню Путина гораздо скромнее.

Между тем вторая винокурня – основана в 2016 году. Ее в народе называют "Криница".



"Криница" / Скриншот с видео

В общей сложности две винокурни Путина существенно отличаются по стилю. "Дивноморское" имеет итальянский вайб. Виноделом там работает итальянец Маттео Колетти. Саженцы виноградной лозы привезли из Италии. Тем временем на "Криницу" Путина вдохновил французский стиль.

Журналисты отметили, что над "Дивноморским" работали звезды мирового виноделия. В то же время дела с винокурнями обстоят плохо. Годовой ущерб равен бюджету Геленджика. Что ж, путинское дело – бездарное во всех сферах.