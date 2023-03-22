Мобилизация в Украине: как военному сменить место службы

Война России против Украины продолжается. И бывают ситуации, когда военному нужно перевестись в другую воинскую часть.

Юрист Михаил Лобунько объяснил, как военнослужащему можно сменить место службы.

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Как изменить место службы

Для того чтобы военнослужащему перейти в другое место службы, ему нужно иметь специальный документ – отношение с воинской части.

Михаил Лобунько уточнил, что чаще всего отношение необходимо в случае, когда военнослужащий из-за состояния своего здоровья или семейного положения должен нести службу по месту жительства. То есть, если служба проходит в другом регионе, а военнослужащий имеет право на ее прохождение по месту жительства, то с воинской части по месту жительства требуется отношение.

Юрист объяснил, что это своеобразное подтверждение того, что воинская часть по месту жительства готова принять и зачислить на службу такого военнослужащего и для него в такой части есть место.

Как получить этот документ

Порядок получения отношения и перемещения по службе регулируется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 №1153/2008.

Чтобы получить отношение, нужно обратиться непосредственно к командиру воинской части с соответствующим рапортом. В рапорте следует обосновать причины, по которым необходимо это отношение, а также по возможности предоставить подтверждающие документы (например, справку о месте проживания семьи, на воспитании которой есть трое несовершеннолетних детей). Уже после рассмотрения рапорта командир части выдает военному желаемый документ.

Однако есть случаи, когда военнослужащему отказывают в получении отношения или рапорт рассматривается командиром воинской части месяцами. В таком случае следует обратить внимание на пункт 110 Дисциплинарного устава, согласно которому военнослужащие не лишены права подавать жалобы в случае нарушения их прав.