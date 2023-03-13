Как военнообязанным подготовиться к мобилизации: советы от воина Павла Вышебабы
Уже больше года в стране идет полномасштабное вторжение, а заодно и мобилизация. Военнообязанным украинцам, которых могут призвать на службу, следует готовиться к войне наперед.
Об этом отметил военный командир отделения 68-й отдельной егерской бригады Сухопутных войск ВСУ Павел Вышебаба в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала. Украинский воин дал несколько советов, как подготовиться к мобилизации военнообязанным украинцам – расскажем о них.
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На войне бицепсы не помогут – нужно тренировать спину
Военнообязанные, которые сейчас живут мирной жизнью, могут рано или поздно мобилизовать и они окажутся на войне. Таким гражданам следует заранее подготовиться к военной службе.
Военный Павел Вышебаба советует тренировать спину. Он объясняет, что на службе в любом случае придется что-нибудь носить на себе, например, – броню.
У многих защитников спина не выдерживает таких нагрузок – появляется сколиоз и другие проблемы опорно-двигательного аппарата. Поэтому необходимо тренировать спину, а не качать бицепсы, отмечает Вышебаба.
Также полезно смотреть на ютубе ролики о том, как работают разные виды вооружения. Отметим, что в мирное время Павел Вышебаба не был военным, впервые автомат увидел наглядно только 24 февраля.
Проверьте, какие у нас на вооружении гранатометы, противотанковые средства и посмотрите видео, как ими пользоваться. Там очень просто рассказывают, без какой-либо физики. Если несколько раз посмотреть, то уже будет понимание. Я всем советую такой лайфхак. Даже тем, кого недавно мобилизовали,
– добавляет военный.
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Ротация необходима, ведь со временем военные теряют бдительность
Полномасштабное вторжение россиян продолжается уже больше года. Бойцов необходимо заменять, чтобы они могли отдохнуть.
Утрачивается бдительность из-за эмоциональной и физической усталости. Люди начинают пренебрегать безопасностью. Они настолько привыкают к тому, что могут умереть в любую секунду, что уже перестают беречь свою жизнь,
– объяснил Павел Вышебаба.
Эффективность военных падает, когда они очень долго находятся в зоне боевых действий. Потому, констатирует командир бригады, только донатами не победишь – войску нужны люди.