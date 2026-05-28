В каких случаях военный может уволиться по семейным обстоятельствам: что говорит закон

Во время военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнослужащие могут уволиться со службы. В частности, такую возможность дают определенные законодательством семейные обстоятельства.

о каких именно ситуациях идет речь и какой алгоритм увольнения – читайте в материале 24 Канала.

Какие причины для увольнения со службы?

Среди оснований для увольнения со службы – беременность, уход за детьми и членами семьи, опека над лицами с инвалидностью, а также гибель или пропажа без вести близких родственников.

Основания, связанные с беременностью и уходом за ребенком:

в связи с беременностью;

во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

если ребенок нуждается в домашнем уходе – до достижения шести лет при наличии медицинского заключения.

Основания, связанные с наличием детей:

оба супруга проходят военную службу и воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет – в таком случае право на увольнение может иметь жена;

на иждивении военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, превышающей сумму выплат за три месяца;

лицо самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, в частности если другой родитель умер, пропал без вести, лишен родительских прав или отсутствует по другим законным основаниям.

Основанием для освобождения также могут быть семейные обстоятельства, связанные с воспитанием и опекой над детьми. В частности, это касается военнослужащих, которые:

усыновили ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

являются опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями или состояниями, в частности онкологическими болезнями, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа, тяжелыми поражениями нервной системы, а также в случае необходимости трансплантации или паллиативной помощи, если инвалидность не установлена и отсутствуют другие трудоспособные лица, обязаны его содержать.

Право на увольнение со службы имеют и военнослужащие, которые осуществляют постоянный уход за:

женой или мужем с инвалидностью I или II группы;

женой или мужем с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с онкологическим заболеванием, потерей органов или конечностей, психическим расстройством или параличом;

родителями или родителями жены/мужа с инвалидностью I или II группы – при условии отсутствия других родственников первой или второй степени родства, которые могут осуществлять уход;

недееспособным лицом, над которым установлена опека; членом семьи второй степени родства с инвалидностью I или II группы – если отсутствуют другие родственники, способные обеспечить уход.

Гибель или пропажа без вести близких родственников:

близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО, ООС или в ходе отпора вооруженной агрессии против Украины;

родственнику посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства.

Важно! Для увольнения со службы военнослужащий должен подать рапорт вместе с документами, подтверждающими наличие соответствующих оснований. В этом рапорте обязательно указывается причина увольнения, а также указывается, есть ли желание продолжать службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности.

Кроме этого, необходимо указать название ТЦК и СП, в который должно быть передано личное дело.

По закону, командир обязан рассмотреть поданный рапорт в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 48 часов с момента его подачи. По результатам рассмотрения принимается решение и издается соответствующий приказ об увольнении со службы или об отказе в его удовлетворении.