Такой ее видят только они или Война глазами защитников и защитниц

Украина уже почти 11 лет живет в условиях войны с Россией. За это время изменилось много вещей – изменились мы, и изменения претерпела сама война. Она стала масштабнее, более жестокой и глобальной. Она задела едва ли не каждого и каждую в Украине, заставила покинуть родной дом или навсегда забрала близкого человека.

Фронт за эти годы стал реальностью для миллионов украинцев. И для них слово "война" – это больше, чем сводки о потерях врага или о сбитых целях. Это больше, чем цифры и статистика. Это о жизни там, где она существует не благодаря, а вопреки. Это о братстве, которое не убьет ни один снаряд. И это о цене нашей жизни.

Сегодня вся страна отмечает День защитников и защитниц Украины – людей, без которых наше государство давно бы прекратило свое существование. Поэтому сегодня есть еще одна возможность поблагодарить тех, кто защищает нас, уничтожает врага и возвращает родную землю.

Накануне 1 октября мы попросили военных поделиться фотографиями, сделанными за время войны, которые являются ценными для них и которые показывают войну такой, какой мы ее видим не часто.

Фотографии и истории, какой же эту войну видят защитники на передовой, – в материале 24 Канала.

В режиме постоянной готовности

Война часто упрощает значение многих вещей. Если в мирное время мы можем быть требовательными к комфорту, то сейчас если есть возможность передохнуть – это уже прекрасно. А если поспать удастся – то еще лучше.

Боец 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Павел самым особенным кадром считает фото, сделанное в перерыве между работой и обстрелами. Тогда он с собратьями работал в районе села Песчаное на Харьковщине, которое сейчас, к сожалению, оккупировано. Работа была настолько интенсивной, что когда была возможность отдохнуть, делать это приходилось на боекомплекте или на тубусах.

Позиции, на которых тогда были наши воины, враг постоянно обстреливал из танка.

Мы были в режиме постоянной работы. Затем эту позицию трижды "разбирали" танком. К счастью для нас и к сожалению для врага, нас не "разобрали" и мы продолжаем делать свою работу,

– говорит Павел.



Отдых на передовой выглядит так / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Все мы выжили" – фото после адских дней на позиции

"Сегодня на направлении Х враг совершил Y штурмов", "На направлении Х ситуация становится сложнее", – так много людей, которые живут в тылу, видят войну. Однако за сводками стоит сложная работа, а рядом с ними – страхи, боль, надежды ... Особенно надежды на то, что еще одна тяжелая ночь закончится и наступит утро. И вопрос только – все ли увидят восход солнца?

Воин Владислав Данко с началом полномасштабной войны присоединился в ряды 125-й бригады Территориальной обороны и участвовал в боях на Востоке. В частности, он с собратьями прошел тяжелые бои под Кременной.

На фотографии, которую предоставил нам Владислав, на первый взгляд, ничего необычного. Но это люди, которые пробыли 2 суток на позициях. Россияне все это время периодически стреляли по позициям из танка, и казалось, что каждый следующий снаряд попадет прямо в окоп. Однако через двое адских суток 5 бойцов и боевой медик живыми вернулись с позиций. Хотя на фото не все, и все же, все пережили те страшные обстрелы.

Очень много моментов в жизни мы прошли, когда чудом оставались целыми, ведь каждый из нас тогда был под угрозой жизни, реально. Но, слава Богу, все эти люди, все мы выжили. Некоторые и сейчас продолжают воевать, а кто-то уже ушел со службы,

– рассказывает боец.



Бойцы 125-й бригады после двух тяжелых ночей под Кременной (слева на право) "Грибник", "Еж", "Марк" и Владислав / Фото, предоставлено 24 Каналу

Фото с побратимами: воспоминание о радостных и тяжелых моментах службы

Главному боевому медику роты бригады "Азов" с позывным "Оса" всего 22 года, и за плечами у него бои в Серебрянском лесничестве, которые были сложным испытанием. Поэтому особой фотографией для защитника является фото, сделанное после ротации на позициях. К сожалению, некоторых из собратьев на этой фотографии уже нет в живых.

На этом фото мои собратья, двух из них уже нет с нами. Это фото напоминает о том, как мы проходили боевые, и в грусти, и в радости несли тяготы боевой службы вместе и переживали тяжелые моменты,

– делится "Оса".



Бойцы бригады "Азов" после тяжелой ротации на позициях в Серебрянском лесу / Фото, предоставлено 24 Каналу

Каждая посадка пройдена огнем и кровью

Когда кто-то слышит песню "Вавилон", то думает, что строки о том, что ожесточенных огонь не печет – это метафора. Но на войне это действительность.

Освобождению Херсона в ноябре 2022 года предшествовало самое жаркое (во всех смыслах) лето, ведь южные степи стали полем битвы. Обстрелы усиливались, россияне пытались во что бы то ни стало выбить наших воинов из посадок. Для этого они поджигали пшеничные поля, надеясь, что удастся выбить бойцов огнем. Хлеб горел, а мины, которыми он был усеян, детонировали. Кадрами с Херсонщины с нами поделились бойцы 206-го батальона 242 бригады ТрО.



Херсонщина, лето 2022 года / Фото, предоставлено 24 Каналу

Расстояние между посадками на Юге может колебаться от нескольких сотен метров до нескольких километров. Полем, под палящим солнцем и обстрелами, наши воины шли в атаку.

Каждое поле, каждую посадку мы выковыривали потом и кровью,

– говорит "Марс", боец 206-го батальона.



Бойцы 206-го батальона на Херсонщине / Фото, предоставлено 24 Каналу

В конце октября подразделение вывели на ротацию, поэтому зайти в Херсон, о чем так мечтали и те, кто вышел из степей, и те, для кого они стали последним, что приходилось видеть, не удалось.

Танк, подсолнухи и восход солнца

Командир разведывательной роты 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло с позывным "Колобок" поделился кадром с 2022 года, сделанным за Купянском после освобождения города. Тогда он был сапером и разминировал путь. Когда работа была выполнена, а другие бойцы продолжали движение вперед, "Колобок" спросил разрешения у командира может ли он присоединиться к ним – догнав собратьев он вместе с ними шел в штурм.

Бойцы шли по полю, возле них был танк, который работал по врагу, а вокруг – подсолнухи. Предоставленное нам фото было сделано уже когда бойцы тем же полем возвращались с успешно выполненного задания.



Бойцы возвращаются со штурма на Харьковщине / Фото, предоставлено 24 Каналу

Шеврон, окропленный кровью: фото с первого дня контрнаступления

В 2023 году контрнаступление Сил обороны было для многих надеждой на то, что война вот-вот закончится. И все же война вещь изменчивая и не все замыслы воплощаются, потому что есть действие и есть противодействие. И говорить сухой факт о том, что контрнаступление не удалось – преступление против тех, кто пытался сделать все для его успеха и был непосредственным участником боев.

Денис, боевой медик 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", поделился фотографией, которую он сделал на утро после первого дня контрнаступления на Запорожье – шеврон бригады в крови эвакуированного собрата.

Для меня он заработанный и окропленный кровью,

– подчеркивает медик.



Шеврон "Магуры", окропленный кровью / Фото, предоставлено 24 Каналу

Первый боевой опыт и первые потери – фото, что стало началом отсчета

За плечами Дзвениславы Римар бои на Запорожье, в Авдеевке и сейчас на Покровском направлении в составе 47-й ОМБр. И для себя особым снимком военная называет тот, что стал точкой отсчета контрнаступления на Запорожье.

Первая подбитая M2 Bradley, первый боевой опыт и первые потери,

– так описывает фото защитница.



Начало контрнаступления на Запорожье / Фото, предоставлено 24 Каналу

Счастливые, потому что выжившие – фото после тяжелой эвакуации

Еще один медик 47-й ОМБр "Магура" с псевдонимом "Апельсин" на войне уже 2 года. Он участвовал в летнем контрнаступлении на Запорожском направлении, в обороне Авдеевки и Покровска. Защитник поделился с нами фото, у которого счастливая история – им с собратом удалось выжить после прилета вражеского FPV-дрона. Кажется, по лицам бойцов до сих пор можно почувствовать эту радость.

Я с побратимом после тяжелой эвакуации. Выжившие после 2 попаданий FPV-дрона в БМП Bradley. Уставшие, в пыли, но счастливые,

– так описывает фото "Апельсин".



"Апельсин" с побратимом после тяжелой эвакуации / Фото, предоставлено 24 Каналу

Гнездо аистов среди руин – фото с позиций на Херсонщине

Наш коллега Игорь Садженица был руководителем отдела Спорт на сайте 24 Канала, пока не присоединился к рядам Сил обороны, став аэроразведчиком в 37-й отдельной бригаде морской пехоты. Он вместе с собратьями выполнял боевые задачи на Херсонщине, в частности в Крынках – легендарном плацдарме на левобережье Херсонской области, где буквально в адских условиях приходилось держать оборону и уничтожать врага.

Боец вспоминает, однажды в марте 2024 года он с аэроразведчиками работал на правом берегу Днепра. Когда заехали на позицию – увидели среди руин, в которые россияне превратили прибрежные села, гнездо аистов.

Наши ребята тогда были на левом берегу, а мы работали с правого. И вот когда приходится заезжать на позицию, где вокруг обстрелы, разруха, и здесь ты видишь перед собой гнездо аистов – это странное ощущение. Потому что оно чрезвычайно диссонировало со всем тем, что происходило вокруг. Не то чтобы создавало ощущение нереальности, но в этой всей ситуации выглядело как будто не от мира сего. В общем именно животные больше всего запомнились за это время (собратьев и посестер здесь в счет не беру). Коты были нашими постоянными спутниками на позициях (ну потому что это мы приезжали к ним в гости). Ну а еще собаки, бараны, ужи и лягушки,

– делится наш коллега.



Жизнь, которая продолжается вопреки, а не благодаря / Фото, предоставлено 24 Каналу

Война и котята

Военнослужащий 58 бригады имени Ивана Выговского и 15 батальона Владимир Яценко впервые он стал на защиту Украины добровольно еще в 2014 году. Тогда он находился в составе части, которая удерживала сложные участки линии соприкосновения и впоследствии была расформирована. 24 февраля 2022 года он одним из первых пошел в ТЦК и снова взял в руки оружие, чтобы защитить свою страну.

Он считает, что просто должен быть там, – объяснила его дочь Аня.

Но какой бы жестокой ни была реальность войны, в ней всегда есть место для человечности. И котиков. Во время одного из отпусков Владимир привез домой другого четвероногого. Наши военные не могут пройти мимо тех, кто нуждается в помощи и готовы приютить всех.



И куда же без котят / Фото, предоставлено 24 Каналу

Фото, как память о его авторе

Война забирает у нас многих невероятных людей. После того, как в мае 2022 года погиб журналист Александр Махов, его невеста, Анастасия Блищик, присоединилась к рядам Сил обороны и сейчас занимает должность пресс-офицера 47-й ОМБр "Магура".

Когда мы попросили особую для нее фотографию, она выбрала фото, сделанное в доме в 5 километрах от врага. Но суть этой истории не в доме, не в расстоянии от линии соприкосновения и даже не в том, что это Мелитопольское направление.

Ценность фотографии прежде всего в ее авторе. Особое фото Анастасии сделал талантливый фотограф Арсен Федосенко, который погиб на Харьковщине.

Я сижу на кухне какого-то дома, который, кстати, остался единственным уцелевшим в том селе. Это фото ценное, потому что его сделал талантливый фотограф Арсен Федосенко, который погиб от обломка российских террористов на Харьковщине,

– рассказывает Анастасия Блищик.



Анастасия Блищик / Фото Арсена Федосенко, предоставлено 24 Каналу

Фото собрата, проявленное через несколько недель после его гибели

Разведчик-санитар бригады "Азов" с позывным "Снейк" в один тревожный день услышал, что его друг "Тайсон" исчез с радаров. Боец волновался за собрата и, к сожалению, не зря – в результате ранения тот впал в кому, а через неделю – умер. Через несколько недель после гибели собрата, "Снейк" проявил пленку, и на одном из кадров был его друг.

Это фото моего побратима "Тайсона". Я сделал ему стрижку и решил такого красивого сфотографировать. Незадолго после этого фото он погиб. Это фото я проявил через несколько недель после его смерти и глядя на него я представил, как бы фото ему понравилось, как он бы сказал мне "Ааааа, Снейк, красавчик!",

– рассказывает "Снейк".



Азовец "Тайсон" / Фото "Снейка", предоставлено 24 Каналу

Война и все что за ней стоит

Конечно, эти кадры – это лишь небольшая часть реальности войны. Кажется, это все лишь случайный набор фото, собранный в одном тексте, однако это совсем не так. За каждым фото и видео стоит история, за каждой новой отметкой на карте боевых действий – жизни. А все это – война.

Наш народ не выбирал войну, но каждый из нас выбирает свое место в новой реальности – сложной и болезненной. Но такой она есть не из-за нас.

В День защитников и защитниц мы имеем особую возможность поблагодарить тех, благодаря кому можем проснуться утром. И благодаря кому это утро наступает вообще. Поэтому не забудьте задонатить сегодня. И главное – вспомните в молитвах павших, поблагодарите живых.

Слава Украине и ее Героям!