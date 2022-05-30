Как восстановить продовольственную безопасность мира
30 мая 2022 , 10:40Читати новину українською
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Чем заканчиваются переговоры с террористами? Запад начинает готовить ослабление санкций в России в обмен на украинское зерно и разблокирование моря. Ни в коем случае нельзя идти на это.
Единственный путь восстановления продовольственной безопасности – полная победа над Россией, освобождение территории Украины и акватории Черного моря. Для этого нужна максимальная военная поддержка того же Запада.
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Никаких уступок
Любые компромиссы приведут к тому, что:
- Европа усилит зависимость от России;
- Россия увеличит свое влияние на мир;
- Мир будет погружаться во все больший хаос, создаваемый Россией, имея для этого ресурсы и политическое влияние;
- Украина может быть уничтожена, и мир получит еще большие риски для продовольственной безопасности;
- После Украины Россия пойдет разрушать Европу и тот же коллективный Запад.
Любые переговоры с террористами заканчиваются тем, что террористы влияют еще больше.
Никаких компромиссов
Только полная победа Украины и всего цивилизованного мира над Россией!
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